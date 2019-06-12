疾病无国界 博鳌健康论坛聚焦全球公共卫生合作

人民网青岛6月12日电 （高奕楠）11日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会上，以“全球公共卫生发展合作“为主题的的分论吸引了众多目光。公共卫生工作是提高人群健康水平最经济、最有效的手段，既是重大的国际民生问题，也是维护国家安全化社会稳定的重要方面。

国家卫健委疾控局副局长张勇在大会分论坛上表示，随着经济全球化和区域一体化的持续深化，重大传染病等非传统安全威胁持续蔓延。传染病早已突破了国界并呈现出在世界范围加速传播的趋势，因此重大的公共卫生问题已经成为全球面临的共同挑战，人类在疾病面前成为了必然的命运共同体。

“任何传染病的爆发，都不仅仅只关乎于爆发的国家，全球每一个人都会受其影响。”中国疾病预防控制中心主任高福指出，全球化下的疾病防控和卫生领域合作应遵循合作、竞争、交流和协调原则，要构建美好的地球不仅仅要携手合作，还要有竞争，竞争是发展的驱动力，在竞争下交流并协作，能够创建更美好的世界。

在开展健康领域合作方面，北京大学医学部教授郭岩认为需遵循几个原则。一个是要先了解合作国家的疾病负担与卫生体系，并了解该国医疗卫生立法和监管事宜，以提升能力建设。第二，国家间合作应当有共同的目标和共同的计划，即便是和不同的国际组织，也要在共同的思维模式下，取得更好的合作。

山东省卫健委副主任秦成勇也表示，公共卫生安全在“地球村”里的重要性日益凸显，与我们每一个人都息息相关。新发和再发传染病已越来越成为世界各国共同面临的严峻挑战，对全球居民健康和经济社会发展都产生重大影响。