新婚用品竟是二手货！

Q:

我和男友恋爱四年，今年打算结婚。他家里条件并不好，但他踏实肯干，对我也挺好，所以我并不介意。只要他人好又爱我，我觉得其他问题都不算事。但最近在筹备婚礼的过程中，他做的事简直让我无法忍受。

我们结婚，说好婚房首付一家付一半，我也可以不要什么彩礼、改口费，但是我一直梦想着能有一场完美的婚礼。男友家也答应了会好好筹备，我们一起精心挑选了婚庆公司、酒店、甜品店等等，一切都有条不紊地推进着。

前几天，他拎着大包小包过来找我，说他已经把婚礼上我的敬酒服、婚鞋还有伴娘服等等全买好了，让我试试衣服鞋子合不合适。我试了之后，发现上身效果真不错，但仔细一检查，衣服上有明显汗渍，鞋子内部也有污渍，至于那几件伴娘服，有几处都开线了！

新买的衣服会这样吗？我问男友到底是在哪里买的，他支支吾吾半天，才告诉我是在二手网站上买的，“人家买来也就是结婚穿了一次，我们肯定也是这样，为了只穿一次的东西付大价钱有意义吗？”

这可是我们的婚礼！他怎么能给我穿二手的衣服鞋子，给我的闺蜜们穿二手伴娘服？我拿过他手机，想把这一单退了，没想到点开订单我又发现，他还买了不少生活用品和家具，包括一套大红色的床上四件套！原来，我不止要在婚礼上穿二手，还要在生活里用二手！

我跟他大吵一架。我觉得他很不尊重我，但他觉得这是不得已而为之：“你也知道我家情况不好，帮我付房子首付已经很不易了，我不想因为自己结婚，搞得家里倾家荡产。”他还说买二手货没什么丢人，在国外可流行了，性价比很高，时尚又环保。

他这么一说，让我想起很多恋爱时的细节，包括他背的名牌背包等等，难道他用的都是二手货吗？我越想心里越发怵，这种小气兮兮的男人能嫁吗？

章章

A:

章章：

节俭是中华民族的传统美德，应该发扬光大。你的男友买二手用品供自己使用，这是节俭，没有丝毫问题。但是，在没有和你商量的情况下，他买二手的婚礼用品，让你和闺蜜们在如此隆重的仪式上穿二手的礼服，确实没有照顾到你的感受。

婚礼是一种文化习俗，当然要“入乡随俗”。也许有些外国人习惯用二手的，但是中国人在结婚的场合，对二手物品确实是有一些忌讳心理。这是我们的文化差异。一般情况下，我们应当尊重文化差异，尊重当地的文化习俗。当然，大操大办、天价彩礼这些旧婚俗，已经严重落后于时代，到了不得不改变的地步，我们绝不支持。但是，在婚礼上穿一件崭新的礼服，图个喜庆吉利，代表一种展开新生活的美好愿望，也是无可厚非的。关键是，你们的意见是不是一致，有没有足够尊重对方？

你说你对彩礼、改口费、他的家庭条件等都不介意，男友就真的不和你商量而自作主张。当出现了具体的问题——二手婚服时，看来你还是会介意的。那么是否可以想象，在今后的生活中，你们依然会有一些矛盾，是由于你表示放弃讨论，男友自作主张之后，你又表示不满而引起？由此可见，你们缺乏应有的沟通。

婚姻是人生的一件大事，婚礼只是其中一个环节，然而这个环节有时会左右今后很长一段时间的幸福与否，也会有很多矛盾从这时就冒出头来。所以从筹备婚礼时，就开始学习如何和对方沟通吧：准确地表达自己，也要换位思考理解对方。