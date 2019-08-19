中国用自己的办法面对医疗卫生这个世界性课题，取得了显著成效。其中一个重要经验，就是运用强大的国家能力进行健康治理

实施健康中国行动、致力建设健康中国，是健康服务供给侧改革的重要契机

不久前，《国务院关于实施健康中国行动的意见》印发，《健康中国行动（2019—2030年）》出台。相关文件的发布，标志着一场事关近14亿中国人的“国家级”行动拉开帷幕。

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。正因此，健康治理也是国家治理的重要组成部分。提高人民健康水平，政府有责任，个人要努力。对各级政府部门来说，建设健康中国意味着搭建起真正以人民健康为中心的健康服务体系，完善国民健康政策，从而不断提高人民健康水平。

从上世纪50年代开始，我国致力于解决百姓看病就医问题，逐步建起了覆盖省、市、县、乡、村的医疗卫生服务体系。2009年新医改开始实施，国家基本药物制度逐步建立，国家基本公共卫生服务免费提供，逐步填补乡镇卫生院、村卫生室“空白”并进行标准化建设。随着城镇居民医保制度的全面建立，由城镇职工医保、新农合、城镇居民医保构成的基本医保制度覆盖全民，织就全世界规模最大的全民医保网。中国用自己的办法面对医疗卫生这个世界性课题，取得了显著成效。其中一个重要经验，就是运用强大的国家能力进行健康治理，用制度体系的力量推动医疗卫生事业迅速发展。

把以治病为中心转变为以人民健康为中心，需要政府、社会和个人的合力，但是政府治理仍然发挥着主导作用。随着经济的快速发展，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，我国居民生活方式和疾病谱发生变化，糖尿病、高血压等慢性病高发。大量慢性病与不良生活方式紧密相关。但当前的医疗手段只能控制其病情发展、减少并发症，难以完全治愈。对于这类“生活方式病”，从改善生活方式入手，建立层级预防、规范管理模式，被公认为是最经济有效的手段。这就需要顺应疾病谱和新需求的变化，来一场健康服务供给侧改革，使得医疗卫生体系真正向以健康为中心转变。

推进健康服务供给侧改革，需要建设合格的全科医生队伍和科学的分级诊疗制度。合格的全科医生是居民身边的“健康守门人”，是社区里可信赖的“熟人”，不仅可以治疗常见病、多发病，还能对居民全生命周期进行健康管理。科学的分级诊疗制度将进行按需分级，合格的全科医生组成家庭医生团队，在分级诊疗制度中起牵头作用，根据居民健康需求进行首诊、分诊。这样，可以把更多患者留在基层就医，只有小部分疑难重症转到大医院就诊。打个比方，全科医生相当于健康服务体系的指挥官和负责人，分级诊疗制度是主梁，医疗保障、药品供应等体系是若干支柱，由此构成全面支撑的服务体系，以提供更优质的健康服务。

推进健康服务供给侧改革，还需要更好实现大医院和基层医院的均衡。大量聚集在大城市大医院的优质医疗人才、技术，亟待下沉基层，实现医疗服务均质化。作为医疗服务供给的主体，大医院有必要转变理念，与基层医疗机构牵手合作，共建“治已病”与“治未病”协调配合的疾病控制模式，形成以健康为中心的整合型医疗卫生服务体系，促进医疗保障、药品供应等与之紧密联动，共同维护人民健康。

实施健康中国行动、致力建设健康中国，是健康服务供给侧改革的重要契机。随着健康治理水平越来越高，健康服务供给也将越来越好。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2019年08月19日 05 版）