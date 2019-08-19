妙用产品思维做医疗科普

经国务院同意，自2018年起，每年的8月19日被确定为“中国医师节”。今天是我国第二个“中国医师节”，主题为“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。

尽管是属于医师们自己的节日，但成千上万的医者依然坚守在自己的岗位上，不仅用精湛的医术救死扶伤，还为推动健康中国提高人民的健康素养贡献自己的智慧。

今天我们把笔触伸向这些高尚而有趣的灵魂，致敬白衣天使。

“烟一支一支一支地抽/酒一杯一杯一杯地干/体检时医生告诉我/说我肺上有个磨玻璃病变/医院一次一次一次地跑/CT一张一张一张地照/我吓得睡不着觉/我就问一句/是肺癌吗……”这段3分29秒的视频里，一个男子戴着墨镜唱着歌，手里拿着医院的CT报告眉头紧锁，时而仰天长叹，时而捶胸顿足，还发出“灵魂叩问”：“为何年轻的我这么倒霉？”这条视频被网友们疯狂转载点赞，如今点击量已经超过50万次。

视频中这位墨镜男的“真身”是北京协和医院的胸外科主治医师邴钟兴。其实，这位“网红”医生做过3000多例手术，可脱下白大褂，他身上还贴着这些标签：脱口秀达人、神曲创作者、舞台剧编剧、小品演员、音频节目制作人、微电影制作人……邴钟兴把自己戏称为“跨界医生”。

两个晚上完成《肺癌之歌》

5月31日是全球戒烟日，北京协和医院试图做一个与此相关的科普产品。胸外科的邴钟兴在看诊时发现，肺部出现问题的患者年龄层正在年轻化，医生门诊时间有限，患者又如此焦虑，不如做个戒烟神曲去传播防肺癌知识。

哪首曲子合适？不能太喜庆，也不能太小众，茄子蛋乐队的《浪子回头》挺合适！于是，他花了两个晚上把歌词写了出来，歌词包含了病人到医院做检查的经历、拿到CT报告时内心的恐惧和忐忑、肺癌的症状等。邴钟兴说，创作歌词不仅要考虑歌词的逻辑、歌词要传递的内容，还得考虑每一句末尾的韵脚，每一个词都得思考半天。

6月底，他和几个志同道合的朋友，自己担任演员，特地选了人气旺盛的三里屯，在一个诊所门口拍了一整天。“看我穿着白大褂在镜头前又唱又表演，好多人来围观，他们还主动掏出手机来拍我。这确实是个大胆的尝试。”

尽管前两分钟的表演略显诙谐，不过在视频的最后，邴钟兴还是花了一分多钟的时间“一本正经”地解释了导致肺癌的高危因素：除了吸烟之外，遗传因素、环境因素、个人心理状态等都可能导致肺癌。他建议有上述高危因素的人每年做一个低剂量CT，防患于未然。如今，这个神曲视频在多个平台上传播，点击量已经超过了50万次。

科普要听得懂、学得会、用得上

这并不是邴钟兴第一次创作医疗科普神曲。两年前他自己填词自编自导自演了第一首神曲《最炫急救风》，巧妙地套用了人们耳熟能详的《最炫民族风》，把心肺复苏的知识点介绍得明白通透。胸外按压的频率为每分钟100到120次，与这首歌的节奏恰好贴合。邴钟兴打趣说：“以后做胸外按压，脑子里循环这首曲子就可以找到节奏了。”

邴钟兴还在脱口秀节目《奇葩大会》中科普过什么是胸外科，在喜马拉雅平台录制了55期关于家庭急救知识的音频节目，还编过医疗舞台剧、演过小品。这一切的初衷，都是为了用接地气的方式，把科普变得有趣，让大众乐于接受。

什么才是好的科普？邴钟兴用三句话来概括：听得懂、学得会、用得上。“我不希望科普变成上纲上线的讲课，我希望即使是我讲的知识再高深、再奇特，也是在‘说人话’，让大家愿意听，喜欢的同时还能学到知识。要把关键知识点强化、放大，让人印象深刻。记住了还要用得上，还要把应用场景说好。”

所以在传播方式上，邴钟兴更乐于尝试去“跨界”，借鉴一些当下流行的元素，给它们赋予新的意义。“比如可以结合今年很火的综艺节目《乐队的夏天》《中国新说唱》，把医疗知识与这些形式结合，‘Rap’一下，唱跳一下，接受度、传播力可能就不一样了。”

把科普做成可以传播的产品

今年7月15日，健康中国行动推进委员会印发了《健康中国行动（2019—2030年）》，健康知识普及行动是15大行动中的第一个。如今，已经有越来越多的医生扛起了健康科普的大旗，8月16日，北京市卫健委主办的北京“中国医师节”庆祝活动暨健康北京行动启动仪式上，就公布了683人的北京健康科普专家名单。

而邴钟兴的种种尝试，无疑是极具个性化的。他几乎把现有的媒体传播形式尝试了个遍，“我们完全可以把医疗科普做成一个优质的、可以传播的产品。我还想尝试做专业的科普视频放在电视上、互联网上。接下来我想做的主题将会集中在自己擅长的专业领域——关于肺癌的免疫治疗。”

对于这个话题，邴钟兴有着不小“野心”：“初步设想可能是通过情景剧，让真人去演肿瘤、演免疫细胞，把晦涩难懂的知识点，用简单、形象的方式去阐释。其实免疫治疗的需求很大，很多人对此十分陌生，但有必要去让更多的人知道，给他们创造更多生存下去的机会。”(记者 蒋若静)