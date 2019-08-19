家庭教育中家长宜多用正向表达

案例

微信公众号提问：我是一名今年上6年级的小学生，我的家长经常拿我跟别的孩子比较，我真的很有压力，我妈今天说我同桌比我学习好，明天又说她同事的孩子又拿奖了，没事就“你看看人家”。她总这么说我，我真的很难受。

专家观点

丰台五小紫翠红老师表示，80后的很多父母越来越重视孩子的养育问题，在孩子出生前就会查阅资料了解孩子在每个阶段分别是什么样的发展特征，其要求也很简单，就是希望孩子身体健康、心理健康。

但是随着孩子慢慢长大，做父母的则开始了漫长的“比较生涯”：别人家的孩子会爬了，别人家的孩子会走了，别人家的孩子认识颜色而且会从1数到20了，别人家的孩子很听话，父母给报了什么课外班了，别人家的孩子上什么学校了……

然而，我们每天都在忙着比较孩子，却忽略了去感受孩子被比较的感受。上学期期末有一天，我回到家已经没有体力陪孩子，但还是按惯例带小朋友去广场玩。我只想远远地看着，不想参与她的活动。这时孩子跑来说：“妈妈，你也像布丁妈妈一样陪我玩儿！”我顿时产生了很复杂的情绪，我期待孩子的表述是“妈妈你也和我一起游戏”，而不是拿我和别人的妈妈做比较。

大人不愿意听到“别人家的妈妈”，那孩子呢？也许他们也努力了，只是没有达到我们的期待。这种时候，家长可以换一种方式正向地表达内心需要，可以严肃些，甚至严厉些，但至少不要让他在我们成人的比较中建构低自尊的自我。

以前我听我的老师说过这样一句话：“他（孩子）是他，我是我，我从来不期待他给我争什么面子，他很差劲时，我并不觉得丢我的人，他很优秀时，我也不觉得我因他而有多光彩……”

把自己和孩子剥离开，而不是作为一个整体而生存，这样作为父母也许内心会平和很多，也减少了对孩子的伤害。文/本报记者 武文娟

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