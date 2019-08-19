人民网评：医师节，向我们的健康“守护人”致敬

在8月19日 “中国医师节”前夕，一首中文说唱歌曲《我是医生不是神》刷爆朋友圈：“修行在红尘治病救人也不是万能，Yes Sir；白色的大褂里面装着有趣的灵魂……”动感十足的旋律配上诙谐幽默的歌词，让网友在欢乐中听到了医生们的心声。

一直以来，医生在外人眼中是带有高光色彩的职业，望闻问切，仿佛对一切疾苦都能妙手回春。近来，随着“怀孕6个月女医生连做两台手术后席地而眠”“80后医生连轴转72小时累晕在ICU”等越来越多关于医生的新闻曝光，也让大家对这个职业有了更深的认识。他们身着白衣，在没有硝烟的战场上与病魔战斗；他们甘于奉献，在平凡岗位上为病人的微笑与健康燃烧自己；他们又默默无闻，用行动诠释着“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的崇高精神。

“苦中作乐”是底色。 “本科读五年不是比别人读书笨，本硕连读要七年还得接着混，入院规培要三年要考各种资格证……”正如歌词所说，选择做一名医生，必须要耐得住苦读的寂寞，才能迎来职业生涯的起点，而接下来的培训、实践，终日面对病变和患者的忧愁焦虑，以及日常精神高度集中的高负荷运转，更是无穷无尽的考验和进阶。表面光鲜背后的辛酸，只有医生自己才能体会。

“救死扶伤”为天职。在我国悠久的医学文化传承中，“人命关天”的理念、人本主义的渊源、“悬壶济世”的形象，结合西医“尽我的能力，谨守为病人谋利益的道德原则，并杜绝一切堕落及害人的行为”的誓言，医生以尊重生命、崇尚人道、以德为先的高尚情操为世人所尊敬。这一深厚的精神力量，使医生超越了狭隘的利益追逐，升华为给生命以人文关怀的专业主体。

遗憾地是，我们也看到，近年来一些不理解医师甚至伤医事件仍时有发生。为此，我们呼吁：对医师多一些理解、多一份信任，让医患关系“和”一些，多换位思考，多理解关爱；让执业环境“安”一点，从法规方面保护好医师，保障好其利益；让医生待遇“好”一些，让我国的广大医师更有尊严，更有获得感。

每个人一生的旅途中都离不开医生们的佑护。尽管当前一些地方还存在“看病难、看病贵”的问题，但客观地看，与其他国家和地区相比，我国医疗服务相对便宜且便利，除了社会主义优越性，这也离不开我国广大医务人员的无私奉献和默默牺牲。

在第二个医师节来临之际，让我们向白衣天使致敬，向他们道一句“节日快乐”！同时，愿天下所有医生都修医德、行仁术，不断传承发展医疗卫生事业，增进人民福祉，为实施健康中国战略汇聚磅礴之力。