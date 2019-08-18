浙江用血直免覆盖176家医院

8月14日，杭州的陈女士在浙江大学医学院附属妇产科医院生产后出院交费时，因为之前献血5次可享终身免费用血，清单上用血这一项的440元在医院就直接全部减免了。据悉，陈女士是享受该省“用血服务不用跑”的第1150人。

今年6月27日，浙江省开始实行“用血服务不用跑”项目，全省任何一地的献血者，在全省任何一家开通服务的医院均可方便办理用血减免服务。通过“用血服务不用跑”工作，全省还统一并简化了办理用血减免所需材料，献血者本人及其家属用血费用减免办理所需材料分别从之前的5项和7项缩减为0项和2项，特别是用血者亲属证明提供确有困难的，还可以通过填写承诺书来办理，极大方便了献血者。现在，献血者一入院就会收到短信慰问和办理告知，出院时在申请表上签个字就能完成用血手续办理。短短1个多月，用血直免服务已覆盖全省9个地市的176家医院，在医院办理直免已达1150例，占总减免人数的六成以上。“用血服务不用跑”也让更多献血者享受到了免费用血的权利，与2018年同期相比，用血减免人数大幅增长（106.8%），用血减免费用也增长了90.9%。

据浙江省血液中心主任胡伟介绍，“用血服务不用跑”项目作为浙江省卫生健康委2019年医疗卫生服务领域深化“最多跑一次”改革的十大项目之一，依托全省献血者信息数据库、全省用血减免信息数据库以及新开发的“用血服务不用跑”用血减免服务平台这“两库一平台”，打破信息孤岛，实现数据共享共用。通过全省采供血机构与用血医疗机构数据的互联互通，实现了住院献血者的自动识别、免费用血量的自动计算、报销所需材料的自动读取和报销费用的自动减免结算，让原本减免所需的各种材料自动交互，无须献血者提供。献血者只需简单提出申请，即可享受医院用血直免服务，真正落实了医院层面的“用血服务不用跑”。