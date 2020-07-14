北京启动团体献血和库存预警机制 确保特殊时期采供血安全

人民网北京7月13日电（池梦蕊） 13日下午，北京市召开第150场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市红十字血液中心主任刘江介绍，新冠肺炎疫情发生以来，北京市血液工作面临供应和安全两个方面的严峻挑战，加之，冬夏两季又是血液供应紧张的季节，因此，疫情期间的血液保障工作面临的困难前所未有。1月下旬到2月上旬有时献血量不到去年同期的1/6，即便是临床用血量下降也仍然有50%以上的缺口。为确保临床采供血安全，北京疫情防控工作领导小组在统筹全市抗击疫情的同时，对于无偿献血工作专题研究部署，及时加强领导，协调指导各区、各采供血机构，进一步加强监督管理，确保采供血安全，确保新冠肺炎确诊病例和急危重症患者救治用血。

刘江表示，疫情发生后，医疗保障组紧急启动单位团体无偿献血应急机制，各区政府、市国资委、团市委、市教委、市红十字会等发挥管理或行业优势，积极号召广大党员及职工、共青团员和志愿者积极参与无偿献血，协调动员各级各类机关和企事业单位加大团体无偿献血力度，1月份至今，全市共有1266家企事业单位和高校，4.1万名党员、干部、职工和学生，捐献热血5.1万单位，占血液采集供应总量的26.3%，使北京市平稳渡过了血液供应最困难的时期。为加强血液库存预警和血液调控，要求各采供血机构和各医疗机构加强沟通，密切合作，在保障急救用血的前提下，加强临床用血管理，合理用血，有序安排临床择期用血治疗，各临床用血医院积极行动，做了大量卓有成效的工作。

同时，北京市相关部门实施了医疗机构血费直免和献血者用血费用自助报销工作；累计向献血者发放健康体检卡31429张；口罩30万个；3月7日,市献血办和市红十字会向市民发出了《无偿献血倡议书》，中央、市属媒体及其他网络媒体都给予了及时宣传报道。为方便市民献血，增设了石景山医院献血点，恢复了北京站、北京北站、龙德广场献血点，协调解决了雍和宫、动物园、军事博物馆献血点供电问题，优化了荟聚购物中心献血点，在市经济技术开发区管委会和地铁总公司的支持下完成了京东献血点的移位。上半年，全市街头献血10.2万单位，占血液采集供应总量的52.2%。

刘江介绍，为确保献血安全，有针对性地制定完善了疫情防控期间献血前健康征询、严格排查高危献血者、严格献血场所消毒隔离措施等26个制度措施。同时，及时向国家卫健委报告我市采供血工作，得到了有力的指导和支持；加强与兄弟省市的沟通联系，争取帮助支援，先后得到河北、山东、山西、湖南、四川、江西和云南等兄弟省的大力支持。