金龙鱼奥运品质吃出健康 人民广场舞昆明站跳出好身体

近日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛昆明站在云南昆明CBD万达广场拉开帷幕。

广场舞作为全民健身项目之一，受到全国亿万群众的喜爱和参与，成为健康生活方式的日常行为。金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，用奥运标准严把产品质量关，打造安全健康的餐桌食品。只有吃得营养，才能动得健康。

昆明站比赛吸引了120多支当地广场舞队伍报名参加。最终，云溪社区艺术团凭借颇具民族特色的舞蹈《彝家少女》夺得昆明站冠军，获得参加全国总决赛的资格。俏媳妇舞队和天佑嘉舞队分别获得亚军和季军。今年10月，云溪社区艺术团将与全国其他城市赛冠军共聚北京鸟巢，角逐全国总冠军。

云溪社区艺术团凭借《彝家少女》获得昆明站冠军

据悉，本次昆明站比赛共5天，前四天为初赛，所有参数队伍依次进行规定曲目和自选曲目的表演，根据两项表演综合打分进行排名。经过四天激烈角逐，20支优秀队伍脱颖而出，相聚在最后一天的决赛中。

决赛当天正值周日，现场火热的比拼氛围吸引了大批来万达广场购物的群众，围观群众纷纷拿出手机拍下舞队现场表演的盛况。

与前四天的初赛有所不同，决赛这天来自昆明一些高校的大学生们也加入了广场舞的队伍，现场跳起充满青春气息的舞蹈。参加跳舞的大学生表示，跳广场舞可以帮助老年人锻炼身体，跟父母一起跳广场舞，加深了对父母的理解，给自己创造了与他们沟通亲情的机会。

大学生们跳起充满活力的广场舞

参加决赛的队伍不愧是优中选优，每一个舞队的表演都异彩纷呈。有的带有鲜明地方特色，例如俏金花艺术团带来的表演《霸王鞭》，反映的就是云南群众盛装歌舞的场面。

俏金花艺术团表演《霸王鞭》

有的舞队带来的节目则洋溢着青春活力。选手们跳出了热爱健康、不服老的精神。宝海晨练队就是其中典型代表，他们带来的《祖国您好》活力四射，生动诠释了老年人热爱运动，坚持锻炼的健康生活方式。

宝海晨练队将健身与舞蹈融合，表演《祖国您好》

云南的舞队充满了民族风情，除了冠军队的彝族舞蹈。还有来自纳西族，白族，土家族，撒尼族，藏族，蒙古族的舞蹈表演。

彩云之秀艺术团表演《纳西三部曲》

一天的决赛比拼，选手们用自己对生活的热爱，感染着围观群众，不仅让越来越多人喜欢上了广场舞，更传递了健康生活的理念——想要保持健康就得吃得营养，动得健康。均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，奥运健康中国行，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。

为奥运健康加油助威，号召越来越多的人加入到运动健身的队伍中正是主办方举办广场舞大赛的初心——1:1:1舞出好比例。不仅身材要有好比例，营养均衡也需要好比例，健康生活更需要好比例！