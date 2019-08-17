含糖饮料会增加患癌风险？是真的

一到夏天，各种汽水、软饮成为消暑必备。但大数据统计发现，含糖饮料流行后肥胖症的发病率随之上升，结直肠癌的发病人群也越来越年轻化。并且，大数据的统计结果与临床的发现也是极其吻合的。含糖饮料的摄入与肿瘤的发生到底有没有直接的关系呢？

最近一篇发表在《Science》杂志的研究，给钟爱甜食的人们敲响了警钟。

试验：“蜜罐”里的小鼠，更易得癌？

《Science》的一篇研究中，科学家将高果糖玉米糖浆high-fructose corn syrup (HFCS)喂食给敲除掉APC基因的小鼠。其中，HFCS是含糖饮料的主要糖类来源。APC基因又是什么？它是一种结直肠癌的抑癌基因，好像警察一样维持着细胞正常的生长秩序。

那么，敲除掉APC基因会导致细胞无序生长，与结直肠癌早期发病相关。

研究显示，敲除掉APC基因的小鼠分为三组：1.“正常饮食组”（Con组，黑色标记）；2.“狂吃狂喝组”（WB组，蓝色标记）；3.“今日份甜品组”(HFCS，红色标记：每天喂食小鼠糖浆400微升，相当于人类摄入350ml含糖饮料)。

连续八周后发现，“今日份甜品组”小鼠的体重并没有明显增加，但其肠道内肿瘤体积却比“正常饮食组”小鼠明显增大，恶性程度也更高。可见，长期饮用含糖饮料危害之大。

此外，还有研究发现，诸如肥胖、高脂血症、糖尿病等代谢性疾病，都与很多恶性肿瘤的发生、发展密切相关，包括结直肠癌、乳腺癌、肝癌、胰腺癌、甲状腺癌、肾癌等。

“高能”预警 奶茶中隐藏的不止是糖

值得一提的是，奶茶也是一种高糖饮品，热衷于“打卡”网红奶茶店的年轻人需要知道，很多地方卖的奶茶不仅是“奶+茶”，奶茶里的成分含有大量糖分，比如：

Q弹的珍珠 奶茶中的“珍珠”，圆圆润润、QQ弹弹的，非常有嚼劲，让很多人喝一口就停不下来。这种“珍珠”通常是用木薯粉、马铃薯粉或地瓜粉加水及糖制作而成。也是高热量的物质，长期大量摄入高淀粉类物质，易导致肥胖、糖尿病的发生。

诱人的奶盖 很多朋友无法拒绝奶盖的诱惑，感觉奶盖非常香浓。为啥香浓呢？因为“油”大呀！所谓的奶盖里有大量的脂肪，所以有浓郁的香味。但高脂肪摄入易导致高脂血症等代谢性疾病。

顺滑的牛奶 有人认为所谓奶茶，顾名思义等于“奶+茶”，但事实并非完全如此。为追求更低廉的成本和丝滑的口感，一些无良商家在奶茶冲调时使用的“牛奶”，是用奶精勾兑的，也就是我们常说的植脂末。这其中含有大量的反式脂肪酸，是心血管系统的天敌。

消暑的正确打开方式 了解一下

夏季难免心浮气躁，饮食尽量以好消化的食物为主，全面丰富地搭配肉蛋奶、蔬菜、水果，减少烤串、麻小等不健康饮食摄入。此外：

1.多喝温开水，少吃冷饮或甜品。

冷饮不但热量过高，还会加重胃肠负担，导致人们患上消化系统疾病。

2.适量运动、排毒排汗。

可以选择晨起或傍晚的运动，避免在骄阳下暴晒。运动后冲个热水澡，促进身体代谢，是排毒排汗的良方。

3.空调、电扇交替使用。

注意定期的室内通风。切勿在空调房间久坐，尤其是老人和儿童，避免空调病的发生。

4.清淡饮食、营养均衡。

文/于丹(朝阳医院)