解决呼吸系统病有了"新武器" 国内首个岩盐气溶胶治疗仪问世

解决呼吸系统疾病，找到新方法。日前，由江苏春帆生物科技有限公司联合哈尔滨工业大学研发团队，经过多年来坚持不懈的技术攻关，终于成功研发出多人用型岩盐气溶胶治疗仪和单人用型岩盐气溶胶治疗仪。该项科研成果有望填补国内非药物治疗呼吸系统疾病的空白，为无数呼吸系统疾病患者带来福音。

江苏春帆生物科技有限公司及7家医疗机构和华北理工大学医学实验研究中心共同完成的岩盐气溶胶疗法临床和基础医学4个科研课题，已顺利通过国家卫健委及应急管理部会同中国煤矿尘肺病防治基金会组织的科技成果鉴定及审查验收。我国著名医学专家，北京大学第三医院赵金垣教授表示，研究结果证实，岩盐气溶胶疗法可以有效改善患者临床症状，控制哮喘，提高生存质量，以及有助于改善肺功能等。

近年来，由于城镇化和工业化程度的加快，引发大气环境质量下降，越来越多的人患上哮喘、尘肺病、过敏性鼻炎等呼吸系统疾病，严重影响工作生活和身心健康。在传统的药物治疗之外，如何寻求一种全新的非药物治疗方法，成为江苏春帆生物科技有限公司攻克的方向。

据介绍，岩盐气溶胶治疗仪通过强机械作用，专用岩盐微粒在气溶胶治疗仪中分解，获得高表面能量及负电荷，从而刺激呼吸道上皮纤毛的运动。岩盐气溶胶通过渗透压梯度，促进气管间隙组织液体的流动，改变支气管粘液的液体流变学特性，加速粘液及有害物质的清除。1-5微米的岩盐气溶胶微粒易进入药物难以到达的呼吸道深部，作用于肺泡，活化肺泡巨噬细胞，提高机体免疫功能。该疗法对于治疗哮喘，尤其是儿童哮喘、慢阻肺、过敏性鼻炎、尘肺病、雾霾或烟雾引起的呼吸系统疾病等都有很好的治疗效果。

为攻克技术难关，江苏春帆生物科技有限公司建立了一支高水平的医疗器械研发团队，运用良好的技术创新机制，与多所国内知名院校进行合作，借助华北理工大学在呼吸领域的科技优势，合作共建中国第一个岩盐气溶胶生物技术实验室和医学实验研究中心，承担《岩盐气溶胶理化性质及其对细菌作用的实验研究》及《岩盐气溶胶对大鼠呼吸系统作用的实验研究》两个子课题的研究任务。经过几年来的反复试验，基础医学子课题组运用大量病例试验证据，提出了岩盐气溶胶疗法最佳治疗浓度和最佳治疗时间。

2016年启动的7家医院多中心研究课题《岩盐气溶胶疗法治疗哮喘的临床观察研究》和《岩盐气溶胶疗法在尘肺病治疗康复中作用的临床研究》已经结题，结论证实岩盐气溶胶疗法的有效性和安全性，并在核心期刊发表11篇论文。目前，这两款新机型已经完成多项国家检验，并已申请两项发明专利和多项自主知识产权专利。这些成果闪动着科研学者潜心研究的身影，再次展现岩盐气溶胶疗法科技成果的前景和无限魅力。

江苏春帆生物科技有限公司董事长李胜俊表示，岩盐气溶胶治疗仪由于是一种非药物治疗方法，流行于欧洲多个国家，受到患者青睐，市场前景十分广阔。经过多年研发技术积累，公司在研产品储备丰富，电子式桡动脉止血器等产品也即将上市。