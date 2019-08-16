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吃饭看手机，多吃15%

2019年08月16日09:30 来源：人民网-生命时报

　　现代人对于智能手机的依赖正在与日俱增——坐着看、走着看、连吃饭都要看。近日，巴西圣保罗联邦大学和荷兰乌得勒支大学的联合团队研究发现，边看手机边吃饭，一不小心就会吃多，长此以往容易发胖。

　　研究小组招募了62名18~28岁的志愿者进行试验。参试者以自助餐的形式挑选满足自己喜好的食物，直至吃饱。吃饭时，他们分别尝试看手机、看杂志或手机和杂志都不看。研究人员使用摄像头记录参试者吃饭的过程，随后详细分析他们的用餐行为、用餐量及热量摄入。结果表明，相较于专心吃饭，边看手机或杂志边吃饭，每餐平均多摄入15％的热量。不仅如此，看手机的参试者更倾向选择高脂肪的食物下肚。研究结论发表在《生理与行为》杂志上。

　　研究人员认为，智能手机和平板电脑是吃饭时走神的主要原因。对家长来说，让孩子们吃饭时保持注意力集中非常重要，一旦吃饭分神，大脑就不能正确把握食物的摄入量。专家也提醒成年人，即使工作、生活再繁忙，吃饭时也应保持从容，给自己留有余地。▲

　　（夏 普）

(责编：李轶群、杨迪)


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