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红豆薏米水，喝不对反伤身

单祺雯

2019年08月16日09:28 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

临床工作中，经常听到患者诉说：我老是口干口苦，还总感觉身体疲乏，消化也不好。医生说我湿气重，需要祛湿。平时我天天煮红豆薏米水喝，都说它可以祛湿，为何喝了还是效果不好。其实，这是没有正确祛湿所致。

中医祛湿强调从三焦辨证论治，“上焦如羽，非轻而不能除”，治疗要用“轻药”，比如藿香、香薷；“中焦如衡，非平而不能治”，需用平补疏肝的药，如陈皮、栀子、荷叶；“下焦如权，非重不举”，需用红豆、薏米。也就是说，治下焦，才使用红豆薏米。而且，其取材也有讲究。红豆应是赤小豆，不是红小豆；脾胃虚寒的人群要用炒薏米、脾胃湿热的用生薏米。因此，大家推崇的红豆薏米水，确实可以祛湿，但也要看自身体质辨证使用。用不对，不仅无法祛湿，还可能适得其反。

如何判断自身湿热在三焦的具体位置？可从临床症状判断：1.心肺属上焦，如果平时经常有头重如裹、胸闷无汗、神情呆滞、口黏不渴等症状，多是上焦湿热；2.脾胃肝胆属中焦，湿邪在中焦最多的疾病就是胃病，比如胃炎、呕吐、消化不良、胃溃疡、腹泻等；3.肾、大小肠属下焦，湿邪在下焦主要问题就是大小便不正常，比如小便清长，并伴有腰酸背痛，尿道炎、尿路结石也是湿邪在下焦的典型疾病。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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