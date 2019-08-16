花粉过敏的人不易得癌

花粉症被称为日本的国民病，全国患病比例约达1/3，且近年有增无减。日本和美国近期开展的两项新研究表明，花粉症有预防癌症的效果。

美国科研团队针对10万名以上癌症患者的调查结果显示，曾患有过敏性鼻炎者，喉癌和食道癌的发病率显著降低，因而得出过敏反应有助对抗癌症的结论。研究发表在《国际癌症杂志》期刊上。随后，日本东京大学医学院针对花粉症专门展开了研究，结果表明，与非花粉症的人相比，花粉症患者患癌症几率减半。具体来说，得过花粉症的人患肺癌的可能性降低57%；神经胶质瘤风险降低45%；患大肠癌的概率也大幅降低。此外，容易过敏的人还不易患上食道癌、胃癌、口腔癌、子宫体癌、胰腺癌等。

研究人员分析指出，得出上述结论的原因是由于花粉症会导致人体内免疫功能过度反应，使其始终处于活跃状态，从而增强了防御癌细胞增殖的能力。此外，得过花粉症的人，即使不打疫苗也不易感染流行性感冒，也跟免疫力高有关。（宁菁菁）