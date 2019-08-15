多动症与过敏、贫血及饮食有关

台湾研究机构“中研院”13日发布报告称，儿童多动症与多种可修正的共病或生活型态因子有关，比如过敏、贫血或血清素偏低，而这些因子有可能通过饮食修正得到改善。

“中研院”生物医学所研究员潘文涵带领的团队发现，多动症在临床上有四个风险因子，包括贫血、血清素偏低、嗜酸性粒细胞和免疫球蛋白较高，后两者与过敏发炎有关。研究发现，同时罹患两种以上过敏症状的学龄儿童得多动症的风险为未过敏学童的两至三倍；而上述四个风险因子数值皆异常者，罹患多动症的机率则为六至七倍。

研究人员还发现，多动症学童的营养性食物摄取频率显著低于对照组，营养食物包括蔬菜、水果、蛋白质类食物；而较不营养食物的摄取频率却显著较高，尤其是高糖及高油类食物。

潘文涵建议多动症患儿的父母，了解孩子是否具有过敏体质及贫血问题，重视这些共病并寻求医学处理。同时，也让孩子多食用抗发炎且营养素丰富的饮食，比如蔬菜、水果、全壳类、核果和优质蛋白质食物，避免烧烤、油炸食物和甜食等。

据介绍，此次研究结合了“中研院”与台湾大学、长庚大学、台北医学大学研究团队，从大台北地区31所小学，招募216名多动症患儿与216名性别、年龄、身高及体重等条件相似的非患儿，进行病例对照研究。团队已发表两篇研究成果，分别于去年7月刊登于《科学报告》以及今年5月刊登于《临床医学杂志》。

多动症全称“注意缺陷多动障碍”，是儿童常见的神经生理疾病，在台湾的发病率达5%至7%。该疾病主要有“多动”“冲动”和“不专心”这三大核心症状，过去主要已知的危险因子包括神经传导物质分泌异常、遗传及脑伤等。