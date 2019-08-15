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胆红素正常范围是多少

2019年08月15日09:09 来源：人民网-生命时报

贵州读者韩先生问：我今年47岁，患有胰腺炎，检查结果胆红素87。请问胆红素多少算正常？

北京友谊医院消化内科主任医师宗晔解答：胆红素分为直接胆红素和间接胆红素，二者的和为总胆红素。总胆红素的正常值为1.71~21微摩尔/升(0.1毫克/分升~1.0毫克/分升)，其中直接胆红素0~7.32微摩尔/升（0~0.2毫克/分升)，间接胆红素0~13.68微摩尔/升（0~0.8毫克/分升)。并不是所有的胰腺炎胆红素都增高，当发生急性胰腺炎时，如果检查发现胆红素高，可能是胆源性胰腺炎，也就是可能存在胆管结石，从而导致胰腺炎。所以应该进一步检查如腹部B超有无胆管增宽，必要时做腹部的胰胆管核磁征象（MRCP）明确胆管是否正常。如果是胆源性胰腺炎，恢复后还需要针对胆石症进行治疗，否则胰腺炎还会复发或出现其他危重症如化脓性胆管炎。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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