服用八种药会影响体检结果

药物对体检结果影响很大，甚至可能误导临床诊疗的判断，延误治疗，严重者甚至危及生命。那么，有哪些常见药物会使体检结果产生偏差呢？

1.抗生素 一些磺胺类药物和青霉素等抗生素能增高血液中尿酸的浓度，导致误报“痛风阳性”。服用磺胺类药物后，尿胆原检查会出现混浊，影响判断结果。

2.维生素类药物 大剂量维生素C静脉给药，可出现假性糖尿，还可使尿酸测定值偏高，检验结果呈“痛风阳性”，使尿、粪隐血试验呈假阴性或使阳性减弱。

3.镇痛消炎类药物 咖啡、可待因、哌替啶、奈福泮和吲哚美辛等药物能使胆总管开口处的括约肌痉挛，从而导致血、尿中的淀粉酶含量明显升高。在用药后3小时～4小时影响最大，24小时后消失。阿司匹林、氨基比林等因抑制胆红素氧化为蓝绿色物质，会使尿中胆红素值升高。

4.激素类药物 雌激素类药物能影响人体的血脂正常含量，使葡萄糖耐量试验降低，并可引起血小板、红细胞数量减少以及肝脏转氨酶含量升高。肾上腺素则可使血糖测定增高，易被误认为是糖尿病的征象。

5.利尿剂 氢氯噻嗪、呋塞米、三氯噻嗪和依他尼酸等。其典型的临床反应为使用后出现低血钾、低血容量和低血氯，长期应用可见高氮质血症和高尿酸血症。

6.糖尿病治疗药物 糖尿病治疗药物，如甲苯磺丁脲、氯磺丙脲可损害肝功能，使丙氨酸转氨酶及天冬氨酸转氨酶升高，出现黄疸、血细胞减少等。

7.抗癌药物 这类药物绝大多数为细胞毒物，对人体造血系统有抑制和损害作用，可导致血液中红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白数量减少，也有少数药物可使白细胞异常升高和肝功能改变，有的会使血脂升高。

8.碘造影剂 这类药物对临床检验干扰的时间可长达几天、几个月甚至几年。如使用碘油做X线造影后，因碘的半衰期特别长，其在体内的残留量对甲状腺功能检查产生假阳性的时间可达数年。

建议：在体检前详细告知医生所服药物及病史，尤其是长期服用药物情况和近期用药详情，便于医生准确判断病情，并在专业建议下调整用药后决定是否需要复检。