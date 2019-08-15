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腰围太粗，心血管差

2019年08月15日08:43 来源：人民网-生命时报

蔡利超 编译

有的老人觉得自己不胖，缺乏体重和身材管理的意识，其实不知不觉间已经危害到健康。

近日，美国爱荷华大学公共卫生学院研究发现，很多“正常体重”的老人可能会面临与肥胖相关的健康问题，原因就是腰围太粗，也就是所谓的“苹果型”身材。

根据目前的临床指南，医生往往只根据体重指数确定与肥胖相关的健康风险。这就可能让那些实际上处于高风险的群体认为自己是健康的。这项研究使用了“妇女健康倡议”的数据，该倡议在1993~2017年间跟踪调查了近16万名50~79岁之间妇女的健康状况。结果显示，与体重正常且无中心性肥胖的女性相比，体重正常且中心性肥胖（腰围超过88厘米）的女性死亡风险高出31%。相反，超重、肥胖但没有中心性肥胖的女性死亡风险分别降低9%和7%，超重且中心性肥胖的女性死亡风险增加16%。这项研究结果对男性同样有意义。

腰围太粗严重影响健康、寿命，同样也不美观，研究人员指出，体重指数正常但腰围粗的人，最可能面临心血管疾病和与肥胖相关癌症的死亡风险。因此，老人不仅要关心、控制自己的体重，也要努力减小腰围，别让它太粗了。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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