国家老年医学中心、北京医院康复科治疗师 宋丹扬

上了年纪，预防肌少症、维持自己健康有力的肌肉对老年朋友来说太重要了。要避免肌少症，最根本的原则就是“保持健康的生活方式”，其实可以归纳为3个方面，分别是运动、饮食以及合理的补剂。

动起来。缺乏活动是肌少症最常见的诱因。很多人认为老了之后肌肉就会变少，生活似乎也黯淡了，其实并非如此。研究表明，即使年纪大了，通过锻炼也可以增加运动神经元放电和蛋白质合成，而这两者是维持肌肉容量的必要因素。也就是说，即使高龄人群也可以重塑肌肉。运动训练中注意力量训练和有氧运动相结合。正确的锻炼强度和频率至关重要，建议老年朋友在专业人员的指导下制定适合自己的训练处方。

均衡吃。研究表明，老年人比年轻人每公斤体重需要摄入更多的蛋白质，以维持足够的机能水平和肌肉质量。每天1.0~1.2克/千克体重的蛋白质摄入量是老年朋友们的最佳选择。然而，很多老年人的蛋白质摄入都达不到这个水平。要想保持肌肉有力、健康，一定要保证摄入足够的蛋白质和热量。其次，食物种类也很重要。肉类和谷物等高酸性食物可能导致慢性酸中毒并加速肌肉分解代谢，而水果和蔬菜等低酸性食物则会增加尿液中的氮排泄，从而减少老年人体内蛋白质的储存。因此，饮食要注意均衡，避免摄入过多的高酸性食物或低酸性食物，以便有效预防和治疗肌少症。

用补剂。根据肌少症病因不同，医生会建议患者摄入一些补充制剂。例如，肌酸可增加和维持肌肉质量；维生素D可维持骨骼和肌肉组织；乳清蛋白有助保持体重等。但是需要强调的是，补剂不适合单独使用，要与运动训练相结合，千万不能替代运动。▲