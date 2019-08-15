公共场所减少湿垃圾桶

许多人有在马路上边吃边走的经历，吃剩的东西也大都就近丢到路边垃圾桶。自垃圾分类实施以来，很多市民出门发现只有可回收物、干垃圾两类收集容器，也就是“两桶式”，公共场所为何没有湿垃圾桶？

《上海市生活垃圾管理条例》第26条规定：“公共场所应当设置可回收物、干垃圾两类收集容器；但湿垃圾产生量较多的公共场所，应当增加设置湿垃圾收集容器。”可见，公共场所并不多设湿垃圾桶，为什么？复旦大学环境科学与工程系教授包存宽介绍，湿垃圾易于生物降解，即可发酵，收集后的集中处理通常采取堆肥或填埋等方式，工艺上主要有微生物发酵制肥、微生物分解、粉碎后自然发酵等。这类垃圾在垃圾桶内存放，容易腐烂产生臭气，尤其在炎热的夏天，更让人“闻而却步”。因此在某种程度上，湿垃圾桶本身就是个污染源，湿垃圾腐烂后会滋生细菌，尤其夏天温度升高，垃圾内的微生物活性增加，繁殖加快，也更易吸引蚊虫。

基于以上考虑，自垃圾分类实施以来，街头湿垃圾收集容器数量大大减少。那么，出门在外的市民该如何处理湿垃圾呢？包存宽提出两点建议：第一，从源头减少垃圾产生。消费者应根据自身实际需要购买食物，并尽可能吃完，这样既能减少食物浪费，又可以从源头减少垃圾产生。当然，市民也不妨通过消费行为选择，倒逼商家提供少产生甚至不产生湿垃圾的食物。第二，从环保角度出发，如今湿垃圾桶数量虽有减少，但并非完全消失，街头产生的湿垃圾比如玉米芯、红薯皮、骨头、果核等，市民不妨在手上多拿会儿，到有收集湿垃圾的容器处再扔掉。

在餐饮业相对集中、湿垃圾产生量较大的公共场所，除需要设置充足的湿垃圾桶外，还要加强对垃圾的及时清运，以免其发酵产生臭味，影响环境卫生、消费者的体验以及商家生意。▲