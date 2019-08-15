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潮湿闷热，体内生湿

单祺雯

2019年08月15日08:39 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

潮湿闷热，容易导致人体湿热。眼下，酷暑未消，太阳上面晒着，地下水汽蒸发比较厉害，所以这个时候特别容易让体内生湿。中医认为，人体内产生湿气，除自身代谢问题，有很大一部分和环境有关。今天来谈谈引发体内湿气的客观原因——环境问题。

自然界中的环境，时刻在影响着机体脏腑健康。夏季，梅雨时节、三伏天气，容易使体内生湿。冬季，天气寒冷，也会诱发湿气，中医将其称为“寒湿”，即体内感受风寒，导致湿邪侵袭。如果不考虑天气问题，人们生活的室内环境，也可能让机体生湿。比如，家里的加湿器，使用过度，就可能引发湿气。另外，经常在潮湿、阴冷的环境中，也容易导致湿气乘机而入。

要想避免环境对身体造成的影响，日常生活中应当留心，尽量减少和避免处在不当环境中。夏季很多人晚上喜欢窗户大开，吹穿堂风睡觉，这种做法会给身体造成伤害，招来湿气的同时还会造成四肢酸疼。建议大家睡觉时窗户开个小缝通风即可，千万让夜晚的寒风直吹身体。此外，潮湿下雨天要减少外出，不要穿潮湿未干的衣服，洗完澡后要充分擦干身体，吹干头发；室内湿气如果很重，建议开窗透气，也可借助电器除湿。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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