开栏的话：湿被中医称为“万病之源”，可导致全身多种疾病，又难于祛除。面对这样一个看不见摸不着的“敌人”，我们应该了解它，做到知己知彼，百战不殆。本期起，《生命时报》推出中国中医科学院针灸医院副主任医师董峰的专栏，教大家如何正确祛湿。

中国中医科学院针灸医院副主任医师 董 峰

董峰，中国中医科学院针灸医院副主任医师，“五步”调心疗法创始人，中国中医药研究促进会调心专业委员会主任委员。

在中医理论中，致病的风、寒、暑、湿、燥、火“六淫邪气”中，湿气被称为“万病之源”。正所谓“千寒易除，一湿难祛”，说明湿邪对人体健康的危害性。眼下已入伏，各大中医院推出的中医特色疗法“冬病夏治”，其实治的就是“湿”。夏季，人体气血及阳气相对较为旺盛，符合中医“正气存内，邪不可干”的治病原则，可借身体内的“旺火”赶走湿邪。因此，夏季可以说是祛湿的最佳时间。

湿邪的厉害之处表现在两个方面：一是容易渗透，且从不孤军奋战，喜欢与其他邪气共同“作案”。比如，湿与寒在一起，称为寒湿；与热在一起，称为湿热；与风在一起，称为风湿；与暑在一起，称为暑湿，这些湿毒一旦侵入人体，容易侵犯多处脏腑而致病。临床工作中发现，高血压、糖尿病等心脑血管疾病，哮喘、肺结节等呼吸系统疾病、肝肾疾病甚至恶性肿瘤都与湿邪有关。二是湿邪难以祛除，容易“东山再起”，用不对方法很难将其打败。中医认为，湿属阴邪，有重浊、黏滞、趋下的特点，最为难缠。现代人饮食偏好肥甘厚味或暴饮暴食，平时不爱运动，夏季贪凉喜冷，无形中加重了体内的湿气。这些潜藏在体内的湿气反复淤积，人就会感觉像被“裹住了”一样难以挣脱。因此，只知道祛湿而不注意改变生活方式，难以治本。即便吃再多补品药品都如同隔靴搔痒，效果不大。

如今，甲状腺结节、肺结节等疾病高发，从中医角度看，这些“结节病”也都与湿有关。结节即中医理论中的“积聚”，由气滞血瘀、瘀血内结导致，气血的河流之所以不通畅而形成结节，正是湿气困重的表现。因此，想要治好结节病，及时祛除体内湿气刻不容缓，老百姓应该有这个健康意识。▲