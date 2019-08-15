受访专家：北京急救中心资深急救专家 贾大成

气温高、太阳毒，这种天气里出门遛娃，很多家长会随手做一个动作：把小单子、薄外套罩在婴儿推车上，为宝宝遮阳、防晒、挡风。殊不知，这种“呵护”反而给宝宝带来巨大的危险。

《瑞典日报》曾做过一个实验：烈日下，给婴儿推车盖上毯子，结果，车内温度1小时后上升了15摄氏度。考虑到绝大多数家长不会带着孩子在烈日下长时间出行，《生命时报》记者在日常环境中，重复了报道中的实验。记者将婴儿推车推到绿植比较丰富的公园，阳光可以直射到的位置，用单层纱布小单子盖住推车。此时，时间为8时43分，温度为28.8摄氏度，湿度68%，天气晴朗，有微风，体感舒适、凉爽。30分钟后，体感温度略有上升，但依然舒适，而此时，推车内温度为45.1摄氏度，上升16.3摄氏度；湿度为29%，下降39%。将小单子取下通风20分钟后，婴儿车内温度为32.5摄氏度，湿度为35%。

不难看出，即便外界环境的温度、湿度适宜，婴儿车被完全遮挡仅30分钟，内部温度竟发生了巨变。如果遮盖物透气性差，婴儿车内部环境会更加恶劣。

北京急救中心资深急救专家贾大成说，相较成年人，婴幼儿体温调节系统发育不够完善，基础代谢率高，身体会不断从环境中吸热。一旦推车内温度升高、湿度降低，宝宝身体产热和散热的平衡就会被打破，容易中暑、脱水，严重时还会昏迷，甚至导致婴儿猝死综合征。

即使是一条薄薄的盖毯，也会阻隔推车内空气与外界空气的正常流通，使内部迅速集聚热量，形成一个高温密闭空间：空气流不进，热量散不开，相当于让宝宝躺在“蒸笼”中，其危险程度不亚于夏日密闭的汽车。

此外，过低的湿度会使宝宝咽喉发干甚至鼻腔黏膜充血，容易使灰尘、细菌附着，刺激宝宝喉部，导致咳嗽，引发支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。贾大成提醒，除了高温、低湿带来的危害，婴儿推车被毯子、衣物遮盖后，还会遮挡家长视线。因此，比起拿毯子、衣服、各类材质的罩子遮挡推车，使用自带的遮阳篷、保持通风才是最佳选择。（记者 雷 妍）