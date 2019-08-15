女性其实是个矛盾体，绝经太早，担心过早衰老；绝经了又要补充激素，整天提心吊胆。因此有人很羡慕那些绝经晚的女性，号称“绝经晚一年，寿命多三年”，果真如此吗？

2017年1月美国的《更年期》杂志发表了一个研究，将约1.6万名女性分为活到90岁和不到90岁两组，在修正了种族差异、生活方式和分娩因素后，发现从初潮到绝经超过40年的女性寿命要比短于33年的女性寿命增加13%。似乎是绝经越晚，寿命越长。但其实女性何时初潮（卵巢开始启动）、何时绝经（卵巢里卵泡用完耗竭了），是由我们的大脑中的“闹钟”决定的，这个“闹钟”主要是由基因决定的，因此绝经年龄也是由基因决定的。此外，后天的生活方式、是否有病毒侵害了卵巢、卵巢是否动过手术等，也会使绝经提前。绝经年龄在不同种族是有些差异的，如马来西亚45岁，泰国49.5岁，菲律宾女性47~48岁，中国50岁，白种人更晚，要54~55岁。到58岁时，97%的女性已经绝经。

女性绝经后除了有潮热、出汗、睡眠差等常见问题外，其心血管疾病风险会增加，骨密度会下降，泌尿生殖道也逐渐萎缩，还会增加焦虑抑郁等心理疾病的风险。所以围绝经女性假如没有禁忌证的话，建议适当地补充激素延缓绝经，以期减少老年病的发生。对于卵巢功能提早减退（40岁以前绝经），或过早绝经（40~45岁绝经）的女性，假如没有禁忌证，至少要补充激素到绝经年龄。但由于绝经前1~2年卵巢里的卵泡逐渐耗竭完，不是每个周期都会有排卵，所以月经常是紊乱的。长期无排卵的月经会导致内膜增殖病变的机会增加，因此不是绝经越晚越好，相反可能导致内膜癌变风险增加。假如月经很不规律已经第3个周期以上，一定要就医，评估是否是绝经前的表现，必要时用孕激素保护干预，防内膜增殖癌变。▲