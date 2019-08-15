植物神经紊乱需要减压

随着现代生活节奏的加快，竞争激烈、工作压力大、失业、下岗、家庭纠纷、失恋、同事关系不协调等会使人们的精神过于紧张、心理负荷过重，从而出现植物神经功能失调。

植物神经紊乱又称自主神经功能紊乱，其病因有遗传、性别、年龄以及社会因素等。顾名思义，自主神经是只受大脑皮质和下丘脑的支配和调节，不受意志所控制。其主要由交感神经和副交感神经来相互制约，形成平衡，支配心肌、平滑肌、内脏活动及腺体分泌，从而协调和控制身体的生理活动。

当自主神经功能紊乱时，身体就会出现各种各样的功能障碍。其临床表现可涉及全身多个系统，如心血管系统、呼吸系统、消化系统、内分泌系统、代谢系统、泌尿生殖系统等，患者自觉症状繁多。如出现胸闷、憋气、心慌、濒死感等心脏神经症；胃痛、胃胀、呕吐、腹泻等胃肠神经症；有的患者表现为头痛头晕、视物模糊、失眠、健忘、四肢麻木、手脚心发热、潮热出汗或全身游走性疼痛等；常伴随焦虑、紧张、抑郁等情绪变化。

患者一般需要排除各类器质性病变后，才会考虑是植物神经紊乱。该病的治疗主要有三种方法。 1.一般治疗：去除诱发因素，如精神刺激、紧张、过劳等。2.心理疏导：自我调整、放松心情。症状严重时，可进行心理干预治疗。3.药物治疗：对症治疗药物，如心慌可用小剂量心得安；胃肠功能紊乱可用多酶片；失眠者可睡前服用地西泮；对于伴有焦虑、抑郁症状者，可用抗焦虑抑郁药物治疗。▲