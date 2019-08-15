客户端读者冯女士问：我的脸上经常长痘痘，每次看到它们我总会不自觉地想要用手去挤，觉得只要把其中的脓挤掉，痘痘就会好得快。挤出来的物质，有时是白色的，有时是黑色的，它们是什么？

中山大学附属第六医院皮肤科主任吴良才解答：白色物质是皮肤在痘痘发炎的过程中分泌的油脂，由于皮肤的毛细血管扩张破裂的原因，挤压出来的除了白色物质外，有些还会流血。皮肤分泌的油脂是白色的，大量的油脂分泌很容易引起毛孔堵塞形成痘痘，最外面的部分长期接触空气会被氧化，颜色就会变深。如果痘痘长期不被清理就会氧化成黑色，白色的物质就是没有被氧化的油脂。如果挤出来的白色物质呈条形，就很可能是粉刺栓。粉刺栓中的主要成分有皮屑、皮脂以及马拉色菌等细菌，而且多数粉刺栓中含有螨虫。如果挤出来的是白色液体，就可能是皮脂分泌物——脂肪酸。挤痘痘如果不想感染留疤，要做好清洁和消毒工作，用粉刺针、粉刺环进行操作，挤痘前后还要用碘伏或酒精对痘痘进行消毒。▲