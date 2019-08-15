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定期锻炼会改变你的口味

2019年08月15日08:21 来源：人民网-生命时报

运动可以增进食欲，但并不会使你胡吃海塞。近日，美国得克萨斯大学的一项新研究表明，定期锻炼身体能培养和建立良好的饮食习惯，让人吃得更健康。

研究小组以2680名习惯久坐且无锻炼习惯的美国大学生为对象进行了试验观察。作为身强体壮的年轻“肉食动物”，许多大学生认为，以蔬菜和水果为主料的 “沙拉”，口感就像“吃草”一样。但在专业健身教练指导下，这些参试者连续15周、每周进行3次30分钟的有氧运动。数周后发现，他们在进餐时对脂肪较少的瘦肉、水果、蔬菜的选择倾向明显提高，爱上了“吃草”。

过去已有动物实验研究发现，中等程度的运动能改善控制食欲的激素分泌，促使脑内多巴胺水平发生变化，减少大脑对高脂肪饮食的嗜好。研究人员强调，18~35岁是形成健康饮食习惯的重要时期，参试者在没有接受任何“改变饮食习惯建议”的情况下，自然而然地发生了上述变化。他们认为，身体活跃的过程不仅影响到饮食行为，健康的习惯也会扩展到其他领域。研究结论发表在《国际肥胖学杂志》上。▲

（宁菁菁）

(责编：李轶群、杨迪)


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