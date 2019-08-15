胃腔内因为有胃酸，pH值很低，酸度和盐酸类似。胃腔内所分泌的胃酸一方面起到消化作用，一方面具有杀菌作用。

胃酸反流即反酸指的是胃内的酸性液体在无恶心和不用力的情况下，从胃部逆向向食管流动，乃至涌入口腔、咽部的感觉。简单来说，就是胃里的酸水涌入口腔，引起口腔发酸、口咽部的刺激感和烧灼感。

出现反酸的症状常常提示胃食管反流病的可能，同时还会导致咽炎、咳嗽、牙齿不好等问题，应及时就诊。

为什么会发生反酸

反酸是由多种因素造成的。食管自身有阻止胃酸进入食管的防御能力，主要靠食管和胃交界处的肌肉——食管下括约肌来负责关闭通道，阻止胃酸反流。

某些饮食生活习惯及各种消化系统疾病可以导致食管和胃交界处的抗反流防御能力减弱，主要是食管下括约肌松弛，使得胃内容物反流到食管内，刺激和损害食管黏膜。比如咖啡、茶、吸烟等会导致食管下段的括约肌松弛；再如负重劳动时，腹内压增高，也容易引起胃内容物反流到食管。

反酸并不等同于胃酸多。反酸主要是由于食管的抗反流防御能力下降，使得胃酸从胃中反流到了食管乃至口咽部。反酸是胃酸的位置发生了改变，胃酸的量可以是正常的，也可以是增多的。胃酸增多并不都会引发反酸，还可能引发烧心和上腹部灼热感。

引起反酸的消化系统疾病中，最常见的是反流性食管炎，其他如贲门癌术后、胃溃疡、食管裂孔疝以及功能性消化不良等疾病，也有可能引起反酸。

经常反酸应该做什么检查

若反复出现反酸、烧心症状，应及时就医，在医生指导下进行相关检查。

胃镜 可以直接观察到食管和胃黏膜的情况，可发现反流性食管炎的黏膜糜烂破损，胃内是否有糜烂、溃疡等病变，是帮助诊断最直接有效的手段。但胃镜属于有创检查，有一定的风险。而且，即使胃镜未发现反流性食管炎的黏膜糜烂破损，也并不能排除胃食管反流的可能。胃镜检查的另一个重要目的是排除肿瘤性病变，对于症状发生频繁、程度严重，尤其是伴有进行性吞咽困难、吞咽痛、呕血、体重减轻、贫血等报警症状，有食管癌或胃癌家族史的患者应及时行胃镜排除肿瘤。

钡餐检查 为无创检查，方便易行。但难以发现早期病变，到了病变晚期形成食管狭窄，钡餐才容易发现。钡餐检查对于有无胃食管反流比胃镜检查直观，在检查时如仔细观察可以发现钡剂自胃反流到食管，可以帮助诊断。

24小时食管pH值测定 将pH电极放在食管下括约肌上方，连续记录食管pH值的变化。该检查可以检测食管的酸碱度及反流持续时间，也是诊断强有力的辅助手段。

常用治疗方法有哪些

治疗胃食管反流的原则就是减少胃酸和反流的发生，常用药物有以下几类。

抗酸药 可中和胃酸，多为碱性药物，包括碳酸氢钠、氢氧化铝、碳酸钙等。

抑酸药 可抑制胃酸分泌，主要包括质子泵抑制剂（奥美拉唑等）和H2受体拮抗剂（法莫替丁等）。

促动力药 可促进食管蠕动及胃排空，增加食管下括约肌压力，包括甲氧氯普胺、多潘立酮、莫沙必利等。

黏膜保护剂 保护黏膜免受胃酸、胃蛋白酶及胆汁的刺激，包括硫糖铝、磷酸铝、铝碳酸镁等。

在上述治疗方案中，抑酸治疗是治疗胃食管反流的主要手段，质子泵抑制剂的效果优于H2受体阻滞剂。

胃食管反流还可以采用内镜下治疗和外科手术治疗。内镜下治疗包括射频治疗、内镜下缝合治疗等，但尚未广泛应用。一般内科保守治疗无效、症状严重或伴有严重并发症的患者，可采取抗反流手术治疗。什么时候需要考虑内镜下治疗和外科治疗，以及具体治疗方式需就诊于正规医院，经评估后决定。

如何预防胃食管反流复发

应养成良好的生活习惯，避免可能诱发胃食管反流的诱因；需要长期维持治疗者应规律用药，以免胃食管反流反复复发而导致病情加重或出现并发症。

有夜间症状的胃食管反流患者，应抬高床头，并且睡前2～3小时内避免进食，改变生活习惯可减少或减轻夜间症状。另外，反流与体位有一定关系，有研究表明，相对于平卧、俯卧及左侧卧位，右侧卧位时食管酸度升高的持续时间最长，患者的烧心症状也最为明显，因此避免右侧卧位可减轻部分患者的夜间症状。

有些食物会对胃黏膜造成刺激，导致胃酸向食管内反流的现象更加严重，加重症状，因此烧心时应避免服用。

避免过热的食物 例如刚出锅、滚烫的食物，会损伤食管和胃黏膜，造成胃部烧灼感加重。

避免过酸的食物 如酸梨、柠檬、杨梅、青梅、李子、酸橘子等含酸较高的水果，浓醋、糖醋食品、山楂制品等酸性制品，都会增加胃内的酸性环境，导致烧心、反酸加重，可适量食用苏打饼干、苏打水等碱性物质，以达到中和胃酸的目的。

避免辛辣刺激的食物 如辣椒、生葱、生蒜、烈酒等，应避免食用。

避免油腻食物及甜食 油腻的食物例如油炸食品、肥肉等，会促进小肠黏膜释放胆囊收缩素，导致胃肠内容物反流，因此反流性食管炎患者应注意低脂饮食，避免食用油腻食物；甜食，包括巧克力、冰淇淋、甜点、甜饮料等，可促进胃酸的分泌，导致反酸加重，也应尽量避免。

避免咖啡、浓茶 一方面，其中所含的物质均可降低食管下端括约肌压力，导致反酸加重；另一方面，浓茶、咖啡对食管黏膜也有破坏作用，会加重食管下段的黏膜炎症，因此应避免服用。

此外，黏性较大的食物如糯米等，可以延缓胃排空，也应避免食用。