褪黑素——人体内的天然『安眠药』

褪黑素是由脑部一个被称为松果体的器官所分泌的一种激素，在血浆中的浓度白昼降低，夜晚升高。松果体正是通过褪黑素的这种昼夜分泌周期，向中枢神经系统发放“时间信号”，在夜晚来临时让大脑和身体感知外面已经变成了黑夜、可以入睡的消息，使体温、脉搏、血压下降，并引发睡意，所以，褪黑素也被称为人体的天然“安眠药”。褪黑素不仅能改善睡眠质量，还能控制并影响其他激素的分泌量，对维持内分泌系统的功能、提高免疫力、抗氧化、抗衰老等起到重要作用。

那么，人体的褪黑素是怎样分泌的呢？褪黑素的分泌量会在早晨接受光线刺激的14个小时后开始增加，大约在16小时后达到高峰期。也就是说，褪黑素的分泌量是以光线来调节的，具有明亮时受到抑制，变暗后开始增加的特征。

所以，睡眠时卧室的光线越暗越好，光线越暗越有利于人体褪黑素的分泌，而褪黑素分泌的多少，会直接影响人们的睡眠深度。若夜间人体的褪黑素减少，会出现一系列的失眠、多梦、疲劳健忘等症状，各种疾病也随之而来。

随着科学技术的进步，褪黑素能让体温下降而使人入睡的理论现已用于临床医疗。临床上我们可能用到的褪黑素受体激动剂包括雷美替胺、特斯美尔通、阿戈美拉汀等，它们不能与阿司匹林同时服用，这些制剂并非安眠药，也没有镇静效果，只是帮助调节生物钟，从而使人产生睡意。

临床研究表明，褪黑素受体激动剂对于治疗与痴呆相关的睡眠障碍患者的睡眠节律失调疗效显著，特别是伴有日落综合征的患者。每晚睡前2小时服用褪黑素1毫克，能有效地改善痴呆相关性睡眠障碍患者的睡眠障碍主诉，缩短睡眠潜伏期，减少睡眠中觉醒次数，提髙睡眠效率及睡眠质量。此外，褪黑素也可用于治疗睡眠节律失调性睡眠障碍，包括老年人、睡眠时相延迟综合征、时差综合征、倒班作业者以及盲人或脑损伤者等内源性褪黑素合成障碍者的睡眠问题。

褪黑素的作用远不止调节睡眠与清醒的循环这么单一，它还具有调节血流收缩冠状动脉的功效，但此功效不适用于所有人，如有心脏供血不足、有抑郁倾向的人需要注意，褪黑素可能会加重其症状，不宜服用。高血压、类风湿性疾病患者和孕妇要慎用。使用褪黑素之前应先咨询医生，在确定没有负面作用之后再决定是否使用以及使用多久。

一般情况下应尽量选用“绿色褪黑素”，即用以下改变生活方式的办法促使人体自然分泌。白天适当晒晒太阳，有助于晚上褪黑素的分泌，能帮助入睡。早睡是褪黑素产生的必要因素。

尽量少饮用咖啡，咖啡因会减少褪黑素的分泌。夜间睡觉要熄灯，灯光可阻碍褪黑素的生成。

吃香蕉能使褪黑素保持平衡，燕麦、甜玉米、番茄、大麦中都富含有褪黑素，摄取海带、黄豆、南瓜子、杏仁果等食物也有助于褪黑素的合成。