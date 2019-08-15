目前世界公认在发病后4.5小时内进行静脉溶栓是脑梗死的最佳治疗手段。

脑梗死又称缺血性脑卒中，是由各种原因所致的局部脑组织区域血液供应障碍，导致脑组织缺血缺氧性病变坏死，进而产生临床上对应的神经功能缺失表现。在恢复脑灌注之前，每一分钟将死亡190万个神经元和140亿个神经突触。脑梗死发病率高，致残率高，致死率高，复发率高。如果不及时诊治，75%的患者会出现不同程度的残疾，68%的患者会出现认知障碍，其中一半为痴呆。

脑梗死虽然发病很急，但发病前期是有征兆的：①突发一侧面部或肢体麻木无力，口角歪斜流涎；②突发视力模糊或失明；③突发言语表达或理解困难；④突发严重的不明原因头痛、呕吐；⑤突发不明原因的头晕、走路不稳或突然跌倒、遗忘或记忆力障碍等。

目前国际上将“FAST”口诀作为脑梗死的预警信号：“F”（Face）指脸歪了， “A”（Arm）指手没力气了，“S”（Speech）指讲话不清楚了，“T”（Time）指出现以上症状立即拨打“120”。因为如果出现上述其中1个症状，则有72%的可能性为急性脑梗死；如果同时出现上述3个症状，则有85%的可能性为急性脑梗死。

用通俗的语言来说就是：言语含糊没笑脸，胳膊不抬奔医院。其中，“言语含糊”是指患者不能流利对答或有言语不清的现象；“没笑脸”是指患者对着镜子微笑，如果出现脸歪嘴斜即是异常；“胳膊不抬”是指双手平举抬高时观察其中一只手会无力下垂或不能抬起。

目前世界公认，溶栓治疗是降低脑梗死患者致残率和致死率最有效的方法，全世界的治疗指南都将重组组织型纤溶酶原激活剂（rt-PA）静脉溶栓治疗作为第一推荐的治疗手段。溶栓治疗的机制就是通过应用rt-PA使血管内血栓溶解，血管再通，从而挽救缺血的脑组织，恢复脑功能。临床试验证实，接受静脉溶栓治疗的患者中有43%可在第90天时完全恢复，另外一部分患者可明显减轻脑梗死造成的神经功能缺损症状。

脑梗死溶栓的最佳治疗时间是发病4. 5个小时内，超出该时间窗，治疗效果差，出血风险增加。发病时间每缩短1分钟，将会增加约1. 8天的健康寿命。

我国仅有16%的脑梗死患者在发病3小时内送至医院，这部分患者的溶栓率为9%，而在美国能达到70%。造成这种结果的原因是多方面的，主要由于患者和家属对脑梗死的症状不了解，以及部分患者虽然知道自己患上急性脑梗死，但由于症状轻微没有重视，自己在当地诊所简单地输液用药治疗，当病情加重不得不到医院时，绝大多数的脑梗死患者已经错过了4. 5个小时的溶栓时间窗，无法接受规范的溶栓治疗而造成终生残疾，明显降低了生活质量，同时给家庭、社会造成了严重的负担。

不管是缺血性脑卒中还是出血性脑卒中，预防是关键。培养良好健康的生活方式，可以避免大多数脑卒中的发生，控制病情，降低脑卒中的发病率、致残率和死亡率。

吸烟者应该戒烟，不吸烟者也应避免被动吸烟。应采取合理饮食、增加体力活动等措施控制体重。选择适合自己的体力活动，制订个体化运动方案。成人每周不少于3次适度的体育活动，每次时间不少于30分钟，如快走、慢跑或其他有氧代谢运动等。建议不饮酒，饮酒应适度。40岁以上人群应定期体检，一般每年一次为宜，了解心脑血管有无异常，监测血压、血糖和血脂水平，高危个体还应进行颅内外血管评估。

脑卒中应早发现、早治疗，尽可能防止或减少残疾发生。