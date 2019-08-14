健脾消食常吃五种酸性食物

酷热难挡，胃肠功能减弱，味觉也会退化，使舌头感知食物味道的能力逐渐减弱，导致吃什么都没滋味。在此，向大家推荐5种酸性食物，有助于生津开胃，健脾消食。

山楂 山楂是最好的酸性食品，含有脂肪分解酶，不仅可以健胃消食，还能降低血清胆固醇及甘油三酯水平，舒张血管，降低血压。山楂片或新鲜山楂，一次摄入10~20克即可。

消化不良且伴有“三高”的人群，每日可用两枚山楂水煎后代茶饮，也可直接将山楂泡水饮用。此外，还可以做山楂酱，即将山楂洗净、去籽，与冰糖同煮，然后放入冰箱冷藏，饭后食用10~20克，可促进消化。

酸奶 酸奶是很多人喜欢的乳制品，含有大量的活性乳酸菌，可以改善肠道菌群，调节机体的免疫功能。酸奶的乳糖含量低于鲜奶，而乳酸含量增加，适合乳糖不耐受的人。

饮用酸奶的最佳时间是上午9时、下午3时或晚上9时，也可在早餐时饮用酸奶，和面包、煮鸡蛋等一起食用；还可制作酸奶水果沙拉，即把水果洗净，切成1~2厘米见方的丁，搅拌在150克~200克的酸奶中。

虽然酸奶的好处很多，但饮用不要过量，以每天250克~400克为宜。还要注意的是，酸奶从冰箱里取出后，不要马上饮用，应先在室内放置半小时左右再饮用，以免对肠胃造成刺激。

酸味水果 如杏、猕猴桃、橘子、菠萝、苹果、杨梅等都含有丰富的粗纤维，咀嚼过程中可有效刺激唾液分泌，促进消化。这些酸味水果一次不能摄入过量，杏和猕猴桃一次宜吃2个、橘子1个、菠萝50克、苹果40克、杨梅30克，尤其是有胃溃疡或胃病的老人不宜过量食用。

酸味汤 可适当做些带酸味的汤，如西红柿鸡蛋汤，用40克大小的西红柿、1个鸡蛋、300毫升水做成汤。还可以做酸菜鱼汤，用50克鱼、100克酸菜、500毫升水煮成汤。做汤时要少油、少盐。

醋 醋有很多种，以米醋或陈醋为佳。在凉拌菜中放些醋，不但味道鲜美，促进食欲，而且能起到杀菌消毒的作用。吃带馅食物或油腻重的食物时，加点醋或蘸醋吃，可以解油腻、助消化。在痢疾流行的夏季，可以适当多吃点醋，以增强肠胃杀灭痢疾杆菌的能力。但食醋后要立即漱口，以免损坏牙齿；多食醋会伤筋损齿，胃酸过多者亦不宜食。（莫鹏整理）