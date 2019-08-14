乳腺癌十大认识误区 你有吗？

对于女性而言，乳腺癌是最常见的癌症类型。随着中国女性人口平均寿命的延长和老龄化的加剧，乳腺癌患者肯定会越来越多。

生娃越多越不得乳腺癌？

并非绝对

20世纪70年代，一项世界范围的病例对照研究发现，初次生娃年龄＜20岁的女性，患晚发型（绝经后）乳腺癌的风险可降低50%。有研究认为，生孩子多可以减少或延滞雌/孕激素对乳腺组织的影响。生3胎以上的女性，乳腺癌的风险均显著减小。还有研究显示，生娃个数多对晚发型(绝经后) 乳腺癌具有保护效应的同时，对早发型(绝经前)的乳腺癌发病却具有促进作用；初产＞35岁患乳腺癌的风险会增加。因此，针对年轻育龄女性而言，生的越多，患乳腺癌风险越低。但对于初产＞35岁的女性而言，多生则增加绝经后的患癌风险。看来还是早生娃，多生娃好，不要当丁克。

哺乳会降低乳腺癌风险？

会

乳腺癌的生物学很复杂，卵巢激素可单独诱导癌细胞分裂，雌激素与孕酮叠加诱导作用加强。哺乳对乳腺有保护作用，可能是由于哺乳期卵巢激素水平下降，细胞分裂诱导性降低，患乳腺癌的风险降低。所以，不论是绝经前还是绝经后的妇女，母乳喂养时间越长，患乳腺癌的风险越低。

胸大的女性患病率高？

不一定

乳房的疾病多与腺体相关，与乳房大小没有必然联系，胸大的女性虽然腺体量可能更多，但患病率不一定高。乳腺癌病因尚未明确，但普遍认可的相关因素有：年龄，遗传因素（有直系亲属患乳腺癌的女性患癌风险是正常人群的2倍～3倍），初潮年龄早（＜13岁），绝经年龄晚（＞55岁），初产年龄晚（＞35岁），长时间服用雌激素、高脂饮食、肥胖、酗酒、病毒感染，放射线作用，以及长时间精神紧张,机体抵抗力下降。

乳腺增生会导致乳腺癌？

不会

乳房可以分为腺体型和脂肪型，中国人多为腺体型乳房，相比于脂肪型乳房（乳房内脂肪比例高），可能乳腺增生比率更高。但乳腺增生并非肿瘤性疾病。国际上也不认为乳腺增生会导致乳腺癌。

戴文胸可增加乳腺癌风险？

不一定

穿戴文胸并不是患乳腺癌的危险因素，合适的文胸对乳房是起保护作用的。当站立或剧烈运动时，文胸可以减少运动时对乳房韧带的过度拉扯，减少乳房下垂的发生率。但长时间、甚至睡觉时都穿戴文胸，胸部局部血液运输会受影响，虽然不会增加乳腺癌患病风险，但是并不利于乳腺健康。

流产会增加乳腺癌风险吗？

尚不明确

有研究称，人工流产会增加患乳腺癌的风险。研究认为高雌激素为乳腺癌风险因素，而怀孕前三个月雌激素水平迅速增高，若在此时终止妊娠，将明显增加乳腺癌的风险。有研究称，无论是人工流产还是自然流产，都不会提高乳腺癌风险。人工流产会造成体内激素水平迅速变化，对身体肯定是不利的，女性应关爱自身，减少人流的发生。

喝红酒会导致乳腺癌吗？

多喝肯定会

年龄，体重，生活习惯（饮酒、抽烟）都会影响乳腺癌的患病风险。2011年《美国医学会杂志》曾发表文章，每周饮酒3杯～6杯的女性乳腺癌患病风险增加15%；每天平均饮酒（包括红酒）两杯以上者，乳腺癌患病风险增加51%。＜24岁的女性患乳腺癌概率较低；24岁以后患病率逐渐上升；50岁～54岁最高，此时女性体内激素水平变化大，内分泌功能紊乱，容易引发包括乳腺癌在内的各种疾病；54岁以后呈下降趋势。肥胖会导致机体对胰岛素敏感性降低，雌激素水平增高。发胖年龄越早，乳腺癌患病风险越高。绝经后肥胖也容易导致乳腺癌。

胸部按摩可否降低乳腺癌风险？

不会

适度的胸部按摩可以改善局部循环，增加舒适度，从中医角度讲疏通经络，对乳腺健康是有益处的。但胸部按摩不会改善女性的遗传基因，也不改变女性体内激素水平，所有宣称“胸部按摩降低乳腺癌风险”都言过其实。而且过度按摩可能会损伤乳腺组织。

避孕药会导致乳腺癌吗？

激素类会

市面上，大部分口服避孕药都是雌孕激素复方避孕药，含雌激素、孕激素。雌激素可促进正常乳腺细胞和乳腺癌细胞增殖，促进乳腺癌的发展，而孕激素的影响尚不明确。2007年，国际癌症研究机构将雌孕激素复方避孕药列为女性致癌因素。有研究显示，正在服用或最近服用过激素类避孕药的女性，患乳腺癌的风险高于从未服用激素类避孕药的女性，服用激素类避孕药超过10年的女性患乳腺癌风险显著高于服用激素类避孕药不到1年的女性，并且患癌风险会随着服用时间的延长而增加。

假体丰胸会增加患癌的风险？

不会

假体丰胸材料硅凝胶已通过严格的安全性试验，现广泛应用医学不同学科。因此不用过分担心假体丰胸会增加乳腺肿瘤的发生率。并且，到目前为止，也没有文献或病例报告认为乳房其他整形手术与乳腺肿瘤有关系。（谢雪娇 蔡敏整理）