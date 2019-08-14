哪吒的黑眼圈 您家娃有吗

很多人都看过暑期动画大片《哪吒》，那亦正亦邪的捣蛋鬼，酷酷的烟熏妆，手插裤兜的颓废步伐，敢爱敢恨、有点小邪恶的暴戾性格……这看似卡通化的人物形象，在儿科医生眼里却代表着脏腑机能可能出现了一些问题。

小哪吒的动画形象顶着一副大黑圈，看起来真是可“邪”可“谐”，既有点小邪恶，又可爱有趣，这标志性的形象，真是深入人心。但对于带着孩子去看电影的家长们，如果自己的孩子也有这样一副黑眼圈，恐怕就只剩下担心了。小孩子有黑眼圈，到底是什么原因造成的呢？

黑眼圈多因脾胃虚

现代医学研究发现，黑眼圈是由于下眼睑部的静脉血液瘀滞造成的，血液流通不畅，瘀滞于此，就会在表皮显现出青色或者黑色。在中医学的理论中，黑眼圈特别是小孩子黑眼圈的形成，要责之于脾气虚弱。脾气虚弱，水液代谢失调，湿浊积聚于内，上泛于下眼睑。

《灵枢·大惑论》就将眼分属五脏而论之， 其中“肌肉之精为约束”，即认为眼睑为肉轮，属脾。脾主水液代谢，脾气亏虚，则水液停聚不运。肾在五行中属水，主色为黑色，故水液停聚而泛映黑色。所以，儿童如果可见持续不易消退的黑眼圈，首先责之脾胃。

脾属土，肺属金，土为金之母，母病及子，脾气不足的患儿，常有肺气虚的情况。肺主气，司呼吸，亦主通调水道，故临床可见平时有黑眼圈的患儿，在发生外感时，黑眼圈会加重。中医治疗时，多用补肺健脾、利水化湿之品。有积食者，兼消食化积；有瘀者，兼顾活血化瘀；气虚、阳虚及肾者，兼顾温肾阳，补肾精。

脾胃不好信号多

“肝常有余，脾常不足”是小儿的生理特点之一，小儿之脾胃成而未全，全而未壮，故饮食稍有不慎，极易损伤脾胃。小儿脏气清灵，阳气旺盛，若能及时调理，随拨随应，易驱康复。若拖延日久，则会出现如脾胃积滞、湿热、气虚、阴虚、阳虚等情况，临床一般可单独出现，也可能混杂出现。

在生活中，孩子脾胃气虚有什么表现呢？脾在体合肉，主四肢。若脾气健运，则四肢营养充足，孩子体力充沛，活泼伶俐。若脾失健运，则会出现四肢营养缺乏、倦怠、无力的表现。小儿脾胃虚弱，也常见脾气急躁，这也是木克脾土，脾虚而肝旺的表现，脾胃不和，肝火旺盛，所以小哪吒有那暴脾气，也是有缘由的。

此外，脾在窍为口，其华在唇。若脾气健运，则孩子食欲旺盛，口味正常，如《灵枢·脉度》说：“脾气通于口，脾和则口能知五谷矣”。若孩子脾胃虚弱，则口淡乏味，脾失健运，湿浊内生，则口中黏腻；若有饮食停滞，食积化热，则会有口臭。肾为先天之本，而脾为后天之本，脾胃健运亦可以补先天之不足，脾胃还是人体气血津液运转的枢纽，是人体免疫力生发的根源。所以，在小儿的生长发育过程中，注意调补脾胃功能，能为小儿的身体健康保驾护航。

捏脊+艾灸最有效

如果孩子存在脾胃气虚的情况，除了吃中药治疗，平时饮食上要禁食生冷寒凉之品，奶制品不宜过多，如酸奶、奶酪类； 水果不宜过多、过杂，每日食用1~2种水果为佳；注意保证主食的摄入，粗粮和细粮搭配食用，可适当多食山药、莲子、薏米等，有助于固健脾胃之气。

此外，每天至少要保持两次半小时以上的户外活动，锻炼肺活量，强健四肢肌肉，也可以起到补肺健脾的作用。对于5岁以下的孩子，可以每日捏脊来保健脾胃，即沿脊柱自下而上持续提捏肌肉，最好每日上午进行，每次6~8遍即可。后背是膀胱经主要循行部位，捏脊过程中按摩多脏腑的感应点，不仅可以疏通脾胃，还能调整全身脏腑功能及气血，孩子无论虚、实，皆可用之。对于脾胃气虚、口淡乏味的孩子，可以常灸足三里，能温补脾阳，增强消化功能，帮助营养吸收。