肌肉减少影响老年人生活质量

同样是65岁的两位大妈。一位患冠心病，几年前做了心脏搭桥手术，同时还有高血压、糖尿病，常年注射胰岛素。但年轻时爱跳舞，退休后每天早起去公园散步，晚饭后打太极，无论寒暑几乎从不间断。吃饭好、睡觉香，虽然身上有好几种病，倒也不是很在意，精神状态非常好，模样也显年轻。

另一位大妈退休前是公务员，身上一种慢性病也没有，血糖、血压、血脂都正常，颈动脉超声看到血管壁很光滑、没有一点斑块。可是自打退休后，她失去了生活的重心，体力一点点下降。住院前一年，体重莫名其妙就少了5公斤，睡眠也不好，总觉得身上乏力，一点家务活也不想干。住院做了一圈检查，筛肿瘤、查内分泌，什么问题也没有发现。从化验和影像学检查来看，完全称得上“很健康”。

那么问题来了，以上两位大妈，谁是患者？谁需要进行医疗干预？一般来说，大家都会觉得更需要照护的是第一位大妈，因为她身上患有很多慢性病，而且都是重要脏器的问题，而第二位大妈的情况似乎无关紧要。不过从老年医学的角度来看，两位大妈都需要我们关注，尤其是第二位大妈，她的生活质量比第一位大妈更差。而这一切的“元凶”就是肌肉减少症。

那到底什么是肌肉减少症呢？这是一种随增龄而发生的骨骼肌质量下降，伴有肌肉力量减少和肌肉功能的下降，是老年出现衰弱的生理基础。肌少症严重影响老年人的生活质量，表现为肌力衰退，使老年人的活动能力下降，造成老年人行走、坐立、登高和举重物等日常动作完成困难，临床不良事件增加，影响了生存期。伴有其他疾病如慢性心衰、慢性肾病、慢阻肺、肿瘤等的老年人，由于这些疾病本身也引起肌肉减少，进一步加重了肌肉减少的程度。

研究发现，肌少症通常是衰老和疾病共同作用的生理改变。公认的危险因素包括年龄增长、低水平的体力活动、营养不良以及一些疾病状态。此外，可能还与性别、人种等有关。如果您或身边的老人出现不明原因的体重下降，伴明显乏力、活动能力下降，尤其是发现老人情绪低落、兴趣减退时，应当警惕。应及时做一些常规的检查，如未发现器质性疾病，那么就可能存在“肌肉减少症”。

当然，老年人也不必过分担心肌肉减少症，通过科学、合理的干预是可以缓解和改善的。营养干预是基础：足量优质蛋白质补充；增加Ω-3不饱和脂肪酸摄入；补充足量维生素D。积极运动是关键：运动对增加肌肉力量和改善身体功能有显著的作用，抗阻运动和包括抗阻运动的综合运动有益于肌肉减少症防治。中-高强度抗阻运动可以增加肌肉质量和力量，改善身体功能。当抗阻运动结合营养补充时，效果更佳。

《肌肉衰减综合征营养与运动干预中国专家共识2015年版》建议老年人以抗阻运动为基础的运动（如坐位抬腿、静力靠墙蹲、举哑铃、拉弹力带等）能有效改善肌肉力量和身体功能，同时补充必需氨基酸或优质蛋白效果更好。共识推荐老年人每天进行累计40~60分钟中-高强度运动（如快走、慢跑），其中抗阻运动20~30分钟，每周不少于3次。肌肉减少症患者则需要更多的运动量。