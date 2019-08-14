“神药”原来 是“漂白剂”！

玄乎的“万能神药”能同时治疗自闭症、癌症、艾滋病、肝炎和流感等疾病？其实成分不过是漂白剂！日前，美国食品和药物管理局再次郑重发出警告：消费者不要购买、饮用自称有药用功效的“神奇矿物溶液”（MMS），这种含有二氧化氯的溶液产生的副作用可能致命。

美药管局方面指出，该机构没有批准这种产品作为药物使用，也没有任何科学依据支持这种产品的安全性或有效性。最近有病例报告显示，饮用这种溶液后会出现严重的呕吐、腹泻、脱水，从而引发致命性低血压和急性肝功能衰竭等症状。

自2010年以来，美国药管局已多次警告这种溶液存在健康风险，此外，荷兰、意大利、德国等多个国家的监管部门也对该溶液的销售进行了干预。

记者从国家药监局数据库查询发现，中国同样未批准MMS作为药物使用。而正规的电商平台和网上药店，记者均未找到该神奇溶液踪迹。

不过，值得注意的是，由于MMS的原料较易获取，有消费者正在通过自制的方式获取该溶液。在部分贴吧，记者看到有网友“支招”，可通过购买二氧化氯泡腾片来制作溶液，二氧化氯泡腾片作为一种常见的水产养殖的消毒剂，可以直接买到。专家提醒，工业漂白剂并不适合人体服用，误服可能导致胃部灼伤、肾功能衰竭、肝功能衰竭和低血压。