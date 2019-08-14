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美药管局警告：

服用所谓“神药”可致命

周舟

2019年08月14日09:02 来源：新华网

美国食品和药物管理局12日警告消费者不要购买、饮用自称有药用功效的“神奇矿物溶液”（MMS），这种含有二氧化氯的溶液产生的副作用可能致命。

二氧化氯是一种消毒剂，常用于空气杀菌、饮用水消毒、水产品和果蔬保鲜等，但部分商家在社交网络上将其吹嘘为可以治疗自闭症、癌症、艾滋病、肝炎和流感等疾病的“万能神药”。

美药管局说，该机构没有批准这种产品作为药物使用，也没有任何科学依据支持这种产品的安全性或有效性。最近有病例报告显示，饮用这种溶液后会出现严重的呕吐、腹泻、脱水，从而引发致命性低血压和急性肝功能衰竭等症状。

据介绍，在网络上销售的“神奇矿物溶液”是浓度为28%的亚氯酸钠溶液，搭配作为“引子”的柠檬酸同时售卖，消费者把这两种物质勾兑后会生成二氧化氯。

“神奇矿物溶液”还被称作“神奇矿物补充剂”“大师矿物溶液”或“水净化溶液”等。以电商平台亿贝上的一家店铺为例，这种溶液售价为每份44.99美元。

2010年以来，美国药管局已多次警告这种溶液存在健康风险，但互联网上的销售活动仍在进行。这种产品在中国等其他国家也有一定市场。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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