第三届中国中西融合女性生殖健康学术年会在京举办

8月9-11日，由中国中药协会主办，中国中药协会女性生殖健康药物研究专业委员会、中国中药协会药物研究评价技术中心承办的”第三届中国中西融合女性生殖健康学术年会”在京举办。

大会以“促进中西融合·专注女性健康”为主题，邀请国内近百位著名的中西医女性生殖健康领域专家莅临讲学，全面展现和交流近年来国内外、中西医妇产科疾病研究的新成果、新进展与新趋势。

为适应中国中药协会女性生殖健康药物研究专业委员会的管理需求，会上组建了中国中药协会女性生殖健康药物研究专业委员会青年委员会，同时决定在原有专委会的基础上进一步实现专业化、精细化的管理模式，独立筹建“感染与微生态学组”、“不孕不育学组”、“妇科内分泌学组”、“妇科肿瘤与内异症学组”四个专业学组。

中国中药协会秘书长王桂华在致辞中提到，目前严重制约和影响中医药事业发展的核心关键问题是中药材资源，中药质量、中成药基础研究薄弱、循证证据缺乏、临床不合理使用。这些问题交织在医保资金压力日趋增大的背景下，使中成药遭受“被辅助”、“被降价”、“被质疑”、“被边缘化”、西医不能用等巨大挑战。近年来，协会始终坚持把推动中医药产业健康发展，探求中医药临床价值作为自己的核心使命。广泛凝聚中西医专家，构建‘顶层设计-药物研究-价值创造-标准构建’四位一体的第三方药物评价技术平台；聚焦中医优势病种、评价挖掘中成药临床价值，研究制定中西结合治疗方案，编制指导西医合理使用中成药的临床应用指南。创新成立了脑病、心血管、呼吸、骨伤、女性生殖健康、药物经济学、肾病、男科、皮科、眼保健、女性生殖健康等近20个药物研究专业委员会，开创了中医、西医、药学专家共担主委的“中西融合、医药共生”的创新机制，邀请并团结了近1万余名中西医临床专家，共同致力于推动中医与西医的融合、医学和药学的结合、临床研究与基础研究及方法学研究的组合，取得了可喜的成效。

为了充分展示中西融合在妇科疾病领域的研究与进展，加强中西医并重、实现防治结合势在必行，由专委会的四大学组分别组织了”感染与微生态”、“不孕不育”、“妇科内分泌”、“妇科肿瘤与内异症”四大专题论坛。