"心健康"公益行动走进陕西省绥德县

7月20日，“心健康”公益行动计划基层巡讲活动在陕西省榆林市绥德县正式启动。

西安交通大学第二附属医院心血管内科主任李丽君、西安交通大学第一附属医院心血管内科主任郭宁、胸痛中心总部倪若辞等嘉宾出席活动，同时参与本次活动的还有来自榆林市的130余位医务人员。

会上，榆林市第一医院（绥德院区）副院长郝东宁表示：将以此次启动仪式为契机，与各兄弟医院、各乡镇卫生院建立紧密的协作关系，落实业务协作、人才培养、上下联动、资源共享、合作共赢、共同发展的目标，通过基层区域网络合作，畅通绿色通道、缩短急性心肌梗死的救治时间，提高救治成功率，造福广大人民群众。

会上，榆林市第一医院（绥德院区）副院长张玉碧、榆林市第一医院（绥德院区）心血管内科主任王建新被授予“心健康公益大使”聘书，9家县医院及县中医院被授予“榆林市第一医院绥德院区院前溶栓区域协同救治网络协作单位”。

（授牌仪式）

会上，多名专家进行了精彩的主题分享。与会人员表示，此次培训让他们从一个全新的视角进一步掌握急性心肌梗死的诊断和治疗，对整体提升基层义务人员院前急救的救治能力，有效延缓、遏止心血管病发病率和死亡率，实现“大病不出县”，对切实保障县域群众身心健康起到了积极的作用。