热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

内蒙赤峰市启动心健康公益行动计划

2019年08月14日10:06 来源：人民网-人民健康网

8月9日，心健康公益行动计划在内蒙古自治区赤峰市正式启动。

多位知名专家受邀出席了本次会议，并与150余位当地医师就急性心肌梗死、急性心力衰竭、高血压、心脏介入及心脏康复等领域的热点问题进行了深入的交流。本次会议注重前沿的学术技术与临床实践的结合，同时也关注基层心血管疾病诊疗问题。

会上，北京阜外医院心力衰竭中心主任张健、天津医科大学第二医院心脏科主任张承宗、内蒙古自治区人民医院心血管内科主任赵兴胜、包头医学院第二附属医院院长孙刚、赤峰市医学会秘书长迟雪峰、赤峰市医学会冯庆刚等多位嘉宾分别为2位执行主席、22位“心健康”公益大使颁发聘书。

（授牌仪式）

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。进一步推动优化整合医疗资源，完善区域网络救治体系，普及和提高基层医院诊疗水平，降低心脑血管事件发生率、死亡率，进而助力分级诊疗，惠及基层患者。

(责编：徐玥晨(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn