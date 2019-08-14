内蒙赤峰市启动心健康公益行动计划

8月9日，心健康公益行动计划在内蒙古自治区赤峰市正式启动。

多位知名专家受邀出席了本次会议，并与150余位当地医师就急性心肌梗死、急性心力衰竭、高血压、心脏介入及心脏康复等领域的热点问题进行了深入的交流。本次会议注重前沿的学术技术与临床实践的结合，同时也关注基层心血管疾病诊疗问题。

会上，北京阜外医院心力衰竭中心主任张健、天津医科大学第二医院心脏科主任张承宗、内蒙古自治区人民医院心血管内科主任赵兴胜、包头医学院第二附属医院院长孙刚、赤峰市医学会秘书长迟雪峰、赤峰市医学会冯庆刚等多位嘉宾分别为2位执行主席、22位“心健康”公益大使颁发聘书。

（授牌仪式）

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。进一步推动优化整合医疗资源，完善区域网络救治体系，普及和提高基层医院诊疗水平，降低心脑血管事件发生率、死亡率，进而助力分级诊疗，惠及基层患者。