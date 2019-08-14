为人父母请尽好幼儿监护责任

广州市海珠区法院近日审理了一起三岁女童意外坠亡的民事案件，引起人们的关注。原本带女儿在楼下玩耍的妈妈有事离开后，独自一人的孩子跑到对面房屋，从二楼至三楼楼梯间的窗户意外坠楼后死亡。伤心的女童父母将事发房屋的屋主告上法院，要求对方赔偿抚慰金72万余元。法院经审理认为，事发时，孩子完全脱离监护人的监护范围，监护责任的缺失才是导致此次事故发生的根本原因，而房屋为被告人私有财产，对擅自进入的第三人不承担安全保障义务，因此法院最终驳回了原告的诉讼请求。

近年来，儿童坠落伤亡等意外事件频见报端，令人痛心疾首。除了一些公共设施存在安全隐患等原因之外，这些惨剧中不乏家长监护不力的因素。儿童天性好动，对危险认知十分有限，极易造成坠落等人身安全事故。

然而，一些家长对安全隐患认知不足，总是怀有侥幸心理，疏忽大意，不经意间就将幼小的生命置于危险境地。家长对未成年子女的监护责任，不仅是出于血缘、情感而产生的自然行为，更是法律规定的责任。我国对于未成年人监护人的责任要求，在民法总则、未成年人保护法以及相关司法解释中都有规定：父母是未成年子女的监护人。监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。监护人不履行监护职责或是侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。

由此可见，孩子并不是父母的私有财产，“国家是儿童的最高监护人”。一些国家的法律规定，12岁以下儿童必须时刻有人监护，让儿童“脱离监护”的监护人可能被追究法律责任。我国法律对虐待、剥削及暴力伤害儿童、造成严重后果的监护失职行为的处罚，都有明确的规定，但对于这些马虎大意、疏于监管的监护人的法律责任却没有明确规定。近年来，一些城市通过出台未成年人保护条例等形式“禁止儿童‘独留’‘独处’”。一些专家、代表委员等还提出将未成年人监护失职行为“入刑”的建议，这些做法都是为了通过法律的强制手段，让儿童的生命安全得到更有力的保护。

虽然当前对于监护不力的父母是否应追究刑责还在争议阶段，但面对儿童意外伤害频发状况，全社会必须给予高度重视。首先，为人父母必须依法尽好监护职责，无论何时心里都要有安全这根弦，不让孩子脱离监管，或是随意交由他人监管，为他们创造一个安全的生活环境；其次，相关职能部门及社会公益机构应当加强对父母安全责任的教育，提高其履行监护责任的能力；最后，完善未成年人保护性立法、完善父母监护责任的相关规定，依法保护儿童权益，呵护其健康成长。

（作者单位：北京市丰台区人民检察院)