中医支招助你轻松度长夏

虽然节气上已过立秋，但广州仍是酷热难耐，长夏漫漫，好像看不到尽头。虽然室内大多数都冷气十足，可一出门，走路一分钟就大汗淋漓，走路十分钟几乎要中暑。不少人喜欢夏夜出来消夜，动辄就会满脸爆痘。阴虚火旺的人在夏季更是容易咽干舌燥……健康周刊记者采访了几位中医专家，请他们为读者支招，教大家如何轻松度苦夏。

出门五分钟，流汗半小时。广州已连续多天的三十多摄氏度的高温，一动就能出一身汗。广州医科大学附属第五医院药学部主任药师李咏梅为大家安利一种中药“止汗神器”——浮小麦，帮助小仙女们摆脱大汗淋漓的困扰。

浮小麦≠小麦

小麦大家都听说过，这“浮小麦”又不同于小麦。从外观看，浮小麦就是瘦了身的小麦，干瘪了的大米，表面黄润油亮，捧起一把，有一股淡淡的香味。

浮小麦是禾本科一年生草本植物小麦的干燥未成熟颖果。小麦收割脱粒后，收集扬起其轻浮干瘪者，或用水淘洗，取漂浮起来的，晒干，便得到浮小麦。也就是说，浮小麦是在淘洗小麦时浮在水面上的那部分。

浮小麦不能用小麦替代。选择的时候，要以颗粒大小均匀、不易掐断、质地硬、断面白色、手感轻浮、没有异味者为佳。

浮小麦是益气固表止汗药

从中医角度说，浮小麦甘补清凉，专入心经，擅长益气、除热、止汗。既能治疗阳虚自汗、阴虚盗汗，又能治疗骨蒸劳热、阴虚发热，多用于汗出不止。浮小麦是益气固表止汗药。

自汗和盗汗，表现为在没有运动、盖被子、加衣等外界环境的影响下，在头面、颈胸、或四肢、全身出汗的现象。

白天醒着的时候大汗淋漓，稍微动一动出汗就更厉害的称为自汗。晚上睡着后大汗淋漓，醒后就停止出汗的现象称为盗汗。

推荐食疗

【浮小麦红枣汤】

材料：浮小麦25克，红枣五枚，红枣去核切片，加入1000毫升水，煮沸20分钟后，隔渣取汁饮用，需要时服，每次50-100毫升。或者反复用开水冲泡。

功效：可以治疗阴虚盗汗。

【浮小麦单用】

做法：将它炒焦，研成末，取3-5克，用米汤冲服。

功效：自汗、盗汗皆可用此方。

（药方仅供参考，使用请咨询医生）