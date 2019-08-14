世界卫生组织统计数据显示，登革热发病率最近几十年在全球大幅上升，目前该病在100多个国家呈地域性流行。其中，东南亚、美洲和西太平洋区域受影响最为严重。

在东南亚地区，登革热疫情几乎年年有，但今年来势格外凶猛：菲律宾、越南、马来西亚、孟加拉国等国病例数大幅超过去年同期，且疫情仍没有减缓迹象。登革热及其防控有哪些特点？如何保护自己远离登革热？

为什么流行？

登革热是一种由登革病毒引起的急性传染病。患者有持续发热、剧烈头痛、肌肉痛、关节痛等症状，同时会伴有食欲减退、恶心、呕吐和皮疹，严重病例会死亡。

东南亚地区在进入雨季后，充沛降水为蚊子繁殖带来了有利条件。蚊子叮咬登革热病人或隐性感染者后，病毒就会在蚊子体内大量复制。而当蚊子叮咬其他人后，病毒就会被传播。

英国《柳叶刀》杂志去年发表的一项研究发现，受气候变化影响，自1990年以来，登革热病例数每10年就近乎成倍上升。另一项发表在英国《自然·微生物学》杂志上的研究则认为，城市化发展和大规模人口流动助推了登革热扩散。

疫苗有用吗？

世卫组织官网资料显示，目前，对登革热没有特别治疗办法，及早发现和适宜的医护可将死亡率降到1%以下。

法国制药公司赛诺菲巴斯德2015年底研制的“Dengvaxia”是全球首款登革热疫苗，但只适合曾患过登革热的人预防再次感染，不能用于此前未患过登革热的人。对于那些从未感染过登革热的人群来说，在接种疫苗后如果感染登革热，反而可能引发更严重症状。

美国食品和药物管理局生物制品评估与研究中心主任彼得·马科斯解释说，人体感染某型登革病毒后，通常只对该型病毒免疫，此后如果感染其他类型的病毒，可能导致严重病情。

防蚊是关键

做好防蚊措施，对预防登革热尤为重要。

世卫组织建议说，睡觉时最好使用蚊帐，还应使用纱窗或关闭门窗防止蚊子进入室内。尽可能别让皮肤暴露在外，穿着浅色、长袖、稍显宽松的衣裤、较为紧密的衣物面料最为理想。这是因为蚊子更容易被蓝色、绿色、黑色等深色吸引，紧身且面料稀疏的衣物仍然让蚊子有可乘之机。

有些蚊卵能在无水的情况下存活长达一年，少量积水足以让蚊卵发育成幼蚊。因此清理积水，从源头防控格外重要。世卫组织建议，要将水桶、花盆或者汽车轮胎等可能蓄水（即使是少量水）的容器排空，使其保持清洁或加以遮盖，让蚊子无处滋生。

世卫组织建议，可在皮肤或是穿着的衣物上使用驱蚊剂，驱蚊剂中应含有“避蚊胺”成分。要按产品说明所建议的剂量来使用驱蚊剂，这样做对孕妇和胎儿来说也是安全的。可根据户外停留时间的长短，选择不同避蚊胺浓度的驱蚊产品。使用避蚊胺浓度为30%的驱蚊液后，有效驱蚊时间可达6小时。

泰国公共卫生部发言人奥帕指出，传播登革热病毒的蚊子多在白天活动，游客在登革热流行地区户外活动时，应尽量避免在雨季出入山林、瀑布等有积水、不通风的地区。