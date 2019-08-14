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咽干咳嗽 燥热伤肺 来杯桑菊决明罗汉茶

翁淑贤

2019年08月14日08:31 来源：广州日报

不知不觉时序已届立秋，广州仍然高温炎热。近来虽然偶尔有一两阵台风雨，但雨过天晴，又是燥热难耐。加上熬夜和饮食不节等诸多因素，燥热伤肺、咽干咳嗽的人并不少见。

中华中医药学会中药基础理论分会首届副主任委员、广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授支招，出现这类状况，不妨泡杯桑菊决明罗汉茶润一润——食材：桑叶15克，杭白菊10克，决明子30克，罗汉果10克。

做法：把上述食材一齐放入壶内，加清水1500毫升左右，煎煮40分钟，即可代茶饮。

据蓝森麟教授介绍，在这道茶选用的食材中，桑叶性味甘苦寒，疏散风热、清肺润燥、清肝明目；白菊花性味甘苦微寒，平肝明目、散风清热、清热解毒；决明子性味甘苦咸微寒，清热明目、润肠通便；罗汉果性味甘凉，清热利咽、润肺化痰、润肠通便。这几种食材一起烹煮成茶，甘润可口，有良好的清肺润燥、清肝明目兼降血脂、降血压等作用，适宜于初秋一般人群饮用，也可用于燥热伤肺，咽干咳嗽，或肝热目赤，肝阳上亢及高脂血症等症的辅助治疗。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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