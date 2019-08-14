游戏成瘾，这病能治好吗？

暑假期间，不少学生选择网络游戏作为休闲放松的一种方式。然而，根据世界卫生组织的最新定义，长期沉迷网络游戏造成的“游戏障碍”是一种疾病。不少资深游戏玩家戏言，按照世界卫生组织列出的病症，自己已经“病入膏肓”。那么，专业病房能帮助游戏障碍患者“脱瘾”吗？

游戏成瘾患病率逾27%

今年5月，世界卫生大会通过《国际疾病分类》第11次修订本，将“游戏障碍”作为新增疾病，纳入“成瘾行为所致障碍”疾病单元中。

根据中国互联网络信息中心发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年12月，中国网络游戏用户规模达4.84亿。其中，12岁到16岁的青少年是网络成瘾的高危人群。研究表明，游戏成瘾的患病率约为27.5％。

对一些辨别力、自控力较差的青少年来说，游戏成瘾正成为他们“成长的烦恼”。一些家长则寄希望于医疗机构为孩子“脱瘾”。

前不久，北京回龙观医院在建立成瘾医学中心的基础上，扩展床位增设了行为成瘾病房，这是国内公立医院首次探索建立此类病房。其实，在世界范围内，不少医疗机构都在积极探索如何预防、治疗游戏障碍。

2018年，英国首家公立戒除网瘾诊所——网络障碍中心在伦敦西部开设。这家诊所是英国首家政府投资支持的解除网瘾机构，旨在帮助成年人和青少年儿童解决对暴力游戏等成瘾的问题；在日本，很多游戏成瘾的患者都会选择去精神心理科就诊，通常采取的治疗方式是一对一心理咨询；美国医学界对游戏成瘾的研究由来已久，成立于2009年7月的华盛顿秋城reSTART康复中心，是美国第一家专门治疗各种科技产品成瘾的机构。

“网瘾少年”因人而异

专业病房能帮助游戏障碍患者“脱瘾”吗？问题的关键在于对“游戏障碍”的认定。中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林表示，玩游戏不代表就是游戏障碍或者精神心理问题。游戏障碍有严格的定义和标准。

按照世卫组织的说明，游戏障碍的主要表现包括：对游戏行为的开始、频率、时长、结束、场合等失去控制；游戏优先于其他生活兴趣和日常活动；尽管已经因游戏产生了负面后果，但依然持续游戏甚至加大游戏强度。上述3个基本特征需持续至少12个月以上。

此前，一些机构采取封闭、体罚等极端手段治疗“网瘾少年”的案例，曾引发巨大争议。中国艺术研究院副研究员孙佳山表示，《国际疾病分类》第11次修订本将于2022年1月1日正式生效。在此之前，“游戏障碍”等概念仍处在开放性科学论证阶段，绝不是以治疗青少年群体的“网瘾”为名从中牟利的不正规甚至是非法组织的“免死金牌”。

事实上，青少年游戏成瘾的原因因人而异。陆林分析，户外活动时间减少、没有其他兴趣爱好、和父母同学的交流少等因素，导致手机成为孩子的重要“陪伴”。专家指出，解决青少年游戏成瘾问题，需要家庭、学校、政府等全社会的共同参与，而不是以“游戏成瘾”为借口，一味将孩子推给医疗机构，推卸、逃避自身责任。

多方把控预防上瘾

世界卫生组织明确表示，希望不断推进游戏障碍相关的治疗研究，并收集患者人数等准确的统计数据，从而更好地帮助各个国家和地区的疾病治疗。目前，探索出一套系统的游戏障碍治疗体系，在全球范围内都是一个亟待解决的问题。

解决网络游戏成瘾问题，仅仅有医学界的努力是不够的。近日，国务院出台《健康中国行动（2019—2030年）》。其中，在中小学健康促进行动方面，网络游戏相关内容被专门提及。文件中明确，要实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，鼓励研发传播集知识性、教育性、原创性、技能性、趣味性于一体的优秀网络游戏作品，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间。

业内人士指出，家庭是预防青少年游戏成瘾的“第一道防线”。家长要以身作则，不要沉迷于网络游戏；要注重与孩子加强沟通交流，不能因工作忙碌放任孩子与“电子保姆”为伴；还要尝试与孩子建立规则，培养孩子理性的时间管理能力。当孩子出现问题时，一定要反思家庭教育中存在的缺陷，尽力去了解孩子内心的缺失感，同情、理解并耐心帮助他们。

此外，学校应通过多种方式，让孩子认识到游戏成瘾对生活、学习的危害，引导青少年正确、适度上网休闲娱乐；游戏企业应积极履行社会责任，开发有益于青少年身心健康的游戏，并通过技术手段设置游戏规则，限制青少年游戏类型、时长等；政府部门要发挥监管作用，净化网络游戏空间。同时，针对一些打着“治疗网瘾”幌子牟取利益的非法机构，予以坚决打击和取缔。