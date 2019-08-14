家有过敏娃全家焦虑，专家称大可不必

“许多家长得知孩子对食物过敏，焦虑地痛哭流涕，实际上大可不必”，近日，在第13届协和过敏性疾病国际高峰论坛暨第三届北京医师协会变态反应医师分会学术年会上，中国医师协会变态反应医师分会会长、北京协和医院教授尹佳介绍，“食物过敏在我国尚处于知识真空期。由于部分医生经验不足，选择的诊断方法不当，存在过度诊断的倾向，给部分误诊儿童及家庭带来不必要的恐惧和焦虑，增加了疾病负担”。

皮肤点刺试验、过敏原特异性IgE检测和食物激发试验这三种方法结合询问病史，才是正确的诊断方法，尹佳教授提醒，不推荐采用食物过敏原特异性lgG检测方法。此外，对婴幼儿食物过敏不必过于恐慌，随着年龄增长，孩子消化道黏膜逐渐发育完善、免疫系统功能不断增强，对某些食物如鸡蛋、牛奶过敏会渐渐耐受。存在严重过敏性休克风险的患者，可以随身携带肾上腺素自动注射笔以备急救之需。

食物过敏尚无有效的根治方法，避免食用致敏食物以防发病和急诊抢救是目前唯一可行的措施。因此，精准的诊断非常重要。为向全国推荐规范的过敏性疾病诊断和治疗技术，北京协和医院和北京医师协会变态反应医师分会日前还联合举办了“北京协和医院第44届全国变态反应学习班”，来自全国各地医院的100余名医护人员参加了培训。他们同时获得了北京协和医院变应原医疗机构制剂的调剂资质，可通过特殊院内制剂调剂程序，规范化应用协和过敏原制剂。