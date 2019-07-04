食物不耐受 ≠食物过敏

食用某种食物后，突然出现恶心、腹痛和呕吐等表现，全身或局部皮肤出现大小不一的丘疹，红痒肿胀，鼻、咽或眼睛发痒，哮喘，心慌，甚至昏厥、休克，严重时危及生命，这可能是食物过敏惹的祸。如果下次摄入同种食物后再次出现以上不适症状，就是食物过敏的典型特征。

据估计，全球近30%的人一生中会经历一次或多次食物过敏，成人和儿童的患病率分别为1%～3%和4%～6%。而食物不耐受更为普遍，至少5%的成年人和8%的儿童发生过食物不耐受，且可能因其症状的隐匿性而被严重低估。

食物不耐受和食物过敏都是因摄入某种食物（或其中某些“正常”的成分、添加物）而引起的特殊异常反应――食物超敏反应，婴幼儿和儿童更易出现。这种反应与食物中的生物性、化学性有毒有害成分如细菌或霉菌毒素、病毒、化学污染物等无关，也与因主观厌恶某种食物而引起的心理反应无关。

但食物不耐受和食物过敏又是有区别的。

诱发机制不同

食物不耐受主要是由于人体缺少某种消化酶，或自身消化道存在问题，而引起的非过敏性的食物超敏反应。当食物进入消化系统后，某些食物大分子不能被充分消化，刺激胃肠道黏膜淋巴组织产生免疫球蛋白G（IgG）并与之结合形成大量的免疫复合物而引起组织、器官慢性炎症反应。

食物过敏是由食物中的过敏原引起的速发型过敏性免疫反应。这些过敏原进入人体后，免疫系统会将其认定为外来入侵者，会产生大量的免疫球蛋白E对抗，导致多种症状迅速出现，甚至会危及生命安全。

诱发的食物或成分不同

最常见的食物不耐受是乳糖不耐受。由于人体肠道乳糖酶缺乏，牛奶中没有消化的乳糖在肠道菌群的作用下发酵分解产气，引起腹胀、不规则疼痛和腹泻等消化道不适症状。其次是因二氨基氧化酶缺陷引起的组胺不耐受，在摄入富含组胺酸或组胺的食物后，组胺蓄积，引起支气管痉挛、鼻黏膜充血、低血压、心律失常、皮肤瘙痒、荨麻疹等症状。此外，谷物麸质如全谷物、玉米等，以及豆类、坚果和种子、茄科植物、酒精和一些食品添加剂等，也可引起食物不耐受。

引起食物过敏的过敏原多是食物中特定的蛋白质，常见食物有花生、坚果、鸡蛋、牛奶、海鲜，其次是鱼类、芝麻、大豆、小麦等，部分水果蔬菜如莴苣、芹菜、菠萝、芒果等也会引起过敏。

临床表现不同

食物不耐受可发生在进食后半小时之后，通常在数小时到数天之后，发病缓慢、隐匿，症状多样，比如皮疹、荨麻疹等皮肤症状；鼻塞、哮喘、咽部异物感等呼吸道症状；口腔溃疡、腹痛腹胀、恶心呕吐、腹泻或便秘等消化道症状。正因为如此，食物不耐受易被忽视，被称为人体健康的隐性“杀手”。

食物过敏在接触到过敏原后的几分钟至数小时内就会出现，发病急，症状明显，主要表现为嘴部皮疹、脸部红肿和体表荨麻疹等，以及呼吸道水肿、鼻炎、咽喉干痒疼痛、呼吸困难、哮喘、血压下降、呕吐，严重时甚至会导致过敏性休克和死亡。此外，食物过敏具有“记忆”效应，当第二次接触过敏原时，即使少量也可迅速引起严重的反应。

处理方式不同

出现食物不耐受或过敏时，可到医院检测食物特异的IgG和IgE抗体，可以较好地区分出不耐受或过敏性食物。防止食物不耐受的方式比较简单，那就是饮食调整，避免不耐受食物及含有不耐受食物成分的各类食物并坚持半年，多数人症状可完全消退。此后可尝试逐步轮替、回添少量不耐受的食物，有可能实现逐步适应和耐受。

食物过敏往往具有长期甚至终生“记忆性”，因此需要更为严格地避免过敏原并长期坚持，必要时采用药物脱敏治疗。