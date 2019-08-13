带量采购落地：2280元降到547元 深圳肺癌患者这款用药降幅76%

自厦门市率先开始实施4＋7带量采购政策后，3月28日，深圳的患者也享受到了该政策带来的福利。日前，记者了解到，特别是肺癌患者，将实现以百元的价格用上肺癌经典原研靶向药的优惠措施——一代EGFR－TKIs吉非替尼由原来2280元／盒降为547元／盒。

为切实减轻患者负担，确保药品质量及供应，根据《市卫生健康委关于做好国家组织药品集中采购中选药品临床配备使用工作的通知》、《4＋7城市药品集中采购深圳市补充文件》等文件要求，集团采购组织定于2019年3月13日开展4＋7城市药品集中采购中选品种深圳地区供应品种（详见附件1）确立配送关系的工作。自2019年3月18日09：00起，公立医院按照一品规选择一家配送企业的原则，从已与生产企业确定配送关系的配送企业中进行选择，最终确立配送关系。合同有效期自填报日起至2020年3月27日，到期后合同将自动终止。

据了解，近年来国家在医疗改革方面，特别是提升抗癌药品准入方面做了大量工作。如备受关注的“4＋7带量采购”试点工作也于去年实施招采。同年11月，《4＋7城市药品集中采购文件》正式发布，文件确定了31个采购品种和约定采购量。北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个试点城市（简称“4＋7城市”）将于今年3月正式实施该政策。

据悉，4＋7带量采购政策实施后，百姓将按照中标价购买本次采购方案涉及的31个药品品种。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，此次中选价平均降幅52％，最高降幅90％，降价效果明显。其中大部分是通过一致性评价的仿制药，甚至还有进口原研产品，使患者能够真正享受到价廉质优的进口药。

南方医科大学深圳医院申维玺主任表示：“4＋7带量采购政策给我市癌症患者带来了福音。此前虽然已有很多抗癌药进入我市医保目录，但依旧有很多患者有经济负担。而4＋7带量采购政策的落实使这些药品再次降价，百姓的报销政策也有了改善。以此次4＋7集中采购中标的唯一一个肺癌靶向药易瑞沙（吉非替尼）为例，该原研药此前一盒的价格为2280元，患者报销比例65％－90％。而通过此次4＋7带量采购，其降幅达到76％，每盒费用仅为547元，之后再享受65％－90％不等的医保报销，极大的减轻了患者的负担，最低只需要负担164元，每天不到6元。而且这个价格与印度仿制药相比也极具优势。作为医生，我们希望未来肺癌患者能够选择正规渠道的抗癌药物，提升治疗的依从性和安全性，使生命再次得到延续。”

据了解，近年来国家在医疗改革方面，特别是提升抗癌药品准入方面做了大量工作，此次备受关注的“4＋7带量采购”试点工作于去年实施招采。同年11月，《4＋7城市药品集中采购文件》正式发布，文件确定了31个采购品种和约定采购量。北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个试点城市（简称“4＋7城市”）将于今年3月正式实施该政策。

“我们很感谢国家在提升百姓用药可及性上所做出的努力。”南方医科大学深圳医院张建华主任表示，“首先，加快抗癌药品的准入，使更多抗癌药品得以进入医保目录，让患者能够用上此前望而却步的创新药。其次，把如今已经在医保体系里面的比较成熟的产品通过政策集中采购，以价换量，降低这些药品的价格，从而节省出大量医保资金，使更多创新药得以进入医保目录，帮助有需要的患者，可谓是利国利民的壮举。”

为进一步鼓励医院优先使用中标产品，试点办负责人此前在国家医保局召开的“国家组织药品集中采购试点工作”媒体沟通会上表示，确保中选药品进入医院并得到优先使用，是国家组织药品集中采购试点成败的关键。医疗保障部门将会同卫生健康部门，健全公立医院的激励约束机制，为中选结果兑现保驾护航。他指出，对因规范使用中选品种而减少医保基金支出的医院，当年度医保总额预算额度不做调减，结余部分按比例留给医院，用于推进医院薪酬分配制度等改革，调动医务人员积极性。

此次4＋7带量采购政策惠及的疾病领域包括肿瘤、精神类疾病、心血管病、癫痫、哮喘、腹泻等，这些患者将感受到政策带来的重大利好。预计未来，随着4＋7带量采购试点工作的稳步进行，会有越来越多的患者因此获益，不再为“看病难、看病贵”而忧心。（记者刘梦婷）