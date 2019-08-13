重庆今起执行“4+7带量采购” 肺癌患者抗癌药降幅超七成

人民网重庆3月20日电 自厦门市率先开始实施4+7带量采购政策后，20日起，重庆的患者也享受到了该政策带来的福利。特别是肺癌患者，将实现以百元的价格用上肺癌经典原研靶向药的优惠措施--一代EGFR-TKIs吉非替尼由原来2280元/盒降为547元/盒。

为切实降低群众药费负担，提高群众用药安全，重庆市人民政府办公厅印发了《重庆市落实国家组织药品集中采购和使用试点工作实施方案》。其中明确自3月20日起，将中选药品纳入医疗机构采购用药目录，确保优先使用。

据悉，“4+7带量采购”政策实施后，百姓将按照中标价购买本次采购方案涉及的31个药品品种。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，此次中选价平均降幅52%，最高降幅90%，降价效果明显。其中大部分是通过一致性评价的仿制药，甚至还有进口原研产品，使患者能够真正享受到价廉质优的进口药。

重庆三峡中心医院肿瘤分院任必勇副院长表示：“4+7带量采购政策给重庆癌症患者带来了福音。此前虽然已有很多抗癌药进入全市医保目录，但依旧有很多患者有经济负担。而4+7带量采购政策的落实使这些药品再次降价，百姓的报销政策也有了改善。

以此次4+7集中采购中标的唯一一个肺癌靶向药易瑞沙（吉非替尼）为例，该原研药此前一盒的价格为2280元，患者需先自付10%，余下的根据患者医保报销比例报销60%-80%左右。而通过此次4+7带量采购，其降幅达到76%，每盒费用仅为547元，之后再享受60%-80%不等的医保报销，极大的减轻了患者的负担。

“我们很感谢国家在提升百姓用药可及性上所做出的努力。”重庆黔江中心医院肿瘤科刘恩强主任表示，“首先，加快抗癌药品的准入，使更多抗癌药品得以进入医保目录，让患者能够用上此前望而却步的创新药。其次，把如今已经在医保体系里面的比较成熟的产品通过政策集中采购，以价换量，降低这些药品的价格，从而节省出大量医保资金，使更多创新药得以进入医保目录，帮助有需要的患者，可谓是利国利民的壮举。”

“带量采购政策的实施将改变未来的医疗格局。对于医生而言，可以更多的选择百姓呼声强烈的常用药、特效药。中选药品的使用量将因此得到保障。我们相信通过此次‘腾笼换鸟’，将会使药价合理回归，百姓将能获得高性价比的治疗方案。”重庆市第六人民医院呼吸内科朱佑明主任说到。

据了解，近年来国家在医疗改革方面，特别是提升抗癌药品准入方面做了大量工作，此次备受关注的“4+7带量采购”试点工作于去年实施招采。同年11月，《4+7城市药品集中采购文件》正式发布，文件确定了31个采购品种和约定采购量。北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 11个试点城市（简称“4+7城市”）将于今年3月正式实施该政策。

此次4+7带量采购政策惠及的疾病领域包括肿瘤、精神类疾病、心血管病、癫痫、哮喘、腹泻等，这些患者将感受到政策带来的重大利好。预计未来，随着4+7带量采购试点工作的稳步进行，会有越来越多的患者因此获益，不在为“看病难、看病贵”而忧心。