重庆市正式执行4+7带量采购

自厦门市率先开始实施4+7带量采购政策后，3月20日，重庆的患者也享受到了该政策带来的福利。特别是肺癌患者，将实现以百元的价格用上肺癌经典原研靶向药的优惠措施——一代EGFR-TKIs吉非替尼由原来2280元/盒降为547元/盒。

为切实降低群众药费负担，提高群众用药安全，重庆市人民政府办公厅印发了《重庆市落实国家组织药品集中采购和使用试点工作实施方案》。其中明确自3月20日起，将中选药品纳入医疗机构采购用药目录，确保优先使用，不得以费用控制、药占比、医疗机构用药品种规格数量、药事委员会评审等为由影响中选药品的合理使用和供应保障。同时严格执行中选药品的国家集中采购价格，各医疗机构及医联体不得再次议价。

据悉，4+7带量采购政策实施后，百姓将按照中标价购买本次采购方案涉及的31个药品品种。与试点城市2017年同种药品最低采购价相比，此次中选价平均降幅52%，最高降幅90%，降价效果明显。其中大部分是通过一致性评价的仿制药，甚至还有进口原研产品，使患者能够真正享受到价廉质优的进口药。

重庆三峡中心医院肿瘤分院任必勇副院长表示：“4+7带量采购政策给我市癌症患者带来了福音。此前虽然已有很多抗癌药进入我市医保目录，但依旧有很多患者有经济负担。而4+7带量采购政策的落实使这些药品再次降价，百姓的报销政策也有了改善。以此次4+7集中采购中标的唯一一个肺癌靶向药易瑞沙（吉非替尼）为例，该原研药此前一盒的价格为2280元，患者需先自付10%，余下的根据患者医保报销比例报销60%-80%左右。而通过此次4+7带量采购，其降幅达到76%，每盒费用仅为547元，之后再享受60%-80%不等的医保报销，极大的减轻了患者的负担。而且这个价格与印度仿制药相比也极具优势。作为医生，我们希望未来肺癌患者能够选择正规渠道的抗癌药物，提升治疗的依从性和安全性，使生命再次得到延续。”

“我们很感谢国家在提升百姓用药可及性上所做出的努力。”重庆黔江中心医院肿瘤科刘恩强主任表示，“首先，加快抗癌药品的准入，使更多抗癌药品得以进入医保目录，让患者能够用上此前望而却步的创新药。其次，把如今已经在医保体系里面的比较成熟的产品通过政策集中采购，以价换量，降低这些药品的价格，从而节省出大量医保资金，使更多创新药得以进入医保目录，帮助有需要的患者，可谓是利国利民的壮举。”

为进一步鼓励医院优先使用中标产品，试点办负责人此前在国家医保局召开的“国家组织药品集中采购试点工作”媒体沟通会上表示，确保中选药品进入医院并得到优先使用，是国家组织药品集中采购试点成败的关键。医疗保障部门将会同卫生健康部门，健全公立医院的激励约束机制，为中选结果兑现保驾护航。他指出，对因规范使用中选品种而减少医保基金支出的医院，当年度医保总额预算额度不做调减，结余部分按比例留给医院，用于推进医院薪酬分配制度等改革，调动医务人员积极性。

“带量采购政策的实施将改变未来的医疗格局。对于医生而言，可以更多的选择百姓呼声强烈的常用药、特效药，并因此获得奖励。中选药品的使用量将因此得到保障。此外，药品的整体价格也将发生变化。未来中选药品的价格会成为其他药品的基准和参考，促进更多药企调整自己产品的价格。目前上海已经开始实施对4+7带量采购未中选品种缩小市场份额，进行阶梯降价的政策。我们相信通过此次‘腾笼换鸟’，将会使药价合理回归，百姓将能获得高性价比的治疗方案，进行规范的治疗，从而获益。”重庆市第六人民医院呼吸内科朱佑明主任说到。

据了解，近年来国家在医疗改革方面，特别是提升抗癌药品准入方面做了大量工作，此次备受关注的“4+7带量采购”试点工作于去年实施招采。同年11月，《4+7城市药品集中采购文件》正式发布，文件确定了31个采购品种和约定采购量。北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个试点城市（简称“4+7城市”）将于今年3月正式实施该政策。

此次4+7带量采购政策惠及的疾病领域包括肿瘤、精神类疾病、心血管病、癫痫、哮喘、腹泻等，这些患者将感受到政策带来的重大利好。预计未来，随着4+7带量采购试点工作的稳步进行，会有越来越多的患者因此获益，不在为“看病难、看病贵”而忧心。