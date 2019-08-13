为什么“胃药”容易掩盖病情？

耳闻目睹广播、电视、报纸等媒体扑天而来的各种“胃药”广告，外科医生的心里不由泛起一丝担忧。临床工作中经常碰到以下这样的例子。

周先生是一名40多岁的中年人，上有老，下有小，可谓家庭的顶梁柱。周先生长期有进食后上腹部饱胀不适感，没有引起重视，自己到药店按着广告买来一些“胃药”服用，症状可以缓解，但经常反复发作。家里人建议周先生到医院去看看，可周先生总以工作忙为由推脱。直到有一天，周先生晕倒在办公室里。同事们把周先生送到医院后，抽血检查提示贫血，再进一步检查发现晚期胃癌，已丧失了手术根治的机会。

胃癌是一种常见的消化道恶性肿瘤，曾长期占据我国各种恶性肿瘤的首位。目前，随着人们饮食习惯的改变，胃癌的发病率有下降趋势，而结直肠癌的发病率呈上升趋势。

但临床工作中，胃癌比结直肠癌的手术效果要差很多，这是因为我们很少能发现比较早期的胃癌患者。

胃癌的症状是非特异性的，可有类似溃疡病的症状，尤其按胃炎或溃疡病治疗后症状可暂时缓解，直至发生上消化道出血或梗阻。贲门癌及胃窦癌可出现进食哽咽感及梗阻，胃体癌由于胃腔宽大，不会梗阻，只会出现一些类似胃炎的症状，如反酸、烧心、打嗝、胃部饱胀不适、疼痛等症状。

很多患者出于怕麻烦和对医院及胃镜检查的恐惧，就自己到药店买些“胃药”服用，症状一缓解就不当回事了，这样往往耽误了病情。

其实，目前已有无痛胃镜检查，病人睡一觉，胃镜检查就做完了，也可以做上消化道造影检查。为什么日本的胃癌患者手术效果比较好呢？固然有淋巴结清扫的彻底性等手术技巧等因素，但更重要的是日本已经把胃镜检查做为一项常规检查，早期胃癌的检出率非常高，手术效果自然也就更好了。

所以，一旦有了胃炎、胃溃疡等症状，千万不要想当然的自己买“胃药”吃，还是要到正规医院就诊，不是有句话叫作“一切皆有可能”吗，排除了不好的可能再吃药心里多踏实啊。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP